Licencias de conducir: qué cambia en Pergamino para quienes rindan con un vehículo automático

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Pergamino

Nicolás Notto, responsable del área municipal de Licencias de Conducir de Pergamino, explicó los alcances de esta nueva disposición que busca adecuar la habilitación a las condiciones en las que cada conductor fue evaluado.

Quienes rindan el examen práctico para obtener por primera vez la licencia de conducir con un automóvil de transmisión automática estarán habilitados únicamente para poder manejar vehículos de esa misma característica. La disposición rige en toda la provincia de Buenos Aires y establece una nueva restricción que quedará asentada en el registro mediante una leyenda específica en el reverso de la licencia.

La medida también alcanza a quienes soliciten una ampliación de su licencia y realicen la prueba práctica con un vehículo automático. En esos casos, la habilitación que se otorgue estará vinculada con el tipo de automóvil utilizado durante el examen, por lo que no se podrá presumir que el conductor cuenta con las mismas destrezas para poder manejar un vehículo con caja manual.

Así lo explicó Nicolás Notto, responsable del área municipal de Licencias de Conducir de Pergamino, al precisar que no se trata de una modificación abrupta en los criterios de evaluación, sino de una forma de dejar expresamente indicada una condición que ya se contemplaba en el sistema de habilitaciones.

La principal diferencia está en las características de conducción de ambos tipos de automóviles. Mientras que los vehículos automáticos realizan por sí mismos los cambios de marcha, los manuales requieren que quien está al volante accione el embrague, seleccione las velocidades y coordine esas maniobras con el acelerador. Por lo tanto, rendir con un automóvil automático no permite comprobar de manera directa el dominio de esas operaciones.

En ese sentido, Notto remarcó que la evaluación práctica debe guardar relación con las capacidades que efectivamente se ponen a prueba. Si una persona realiza el examen con un vehículo automático, el resultado permite verificar sus aptitudes para conducir esa clase de automóvil, pero no necesariamente para hacerlo con uno manual.

Una leyenda en el reverso de la licencia La restricción quedará registrada en el propio documento. Según explicó el funcionario municipal, en el reverso de la licencia se incorporará la leyenda «Solo coches automáticos», de modo que la condición de conducción quede claramente identificada ante un control de tránsito o cualquier otra instancia en la que deba verificarse la habilitación.

Notto aclaró que el procedimiento no implica un cambio radical respecto de lo que se venía haciendo, sino una modificación en la manera de identificar esa condición. Anteriormente, según detalló, se colocaba la patente del vehículo utilizado para rendir; ahora, la licencia consignará directamente la restricción correspondiente.

De esta manera, la información quedará asentada en el registro y permitirá determinar con mayor claridad qué tipo de vehículo está autorizado a conducir su titular. La distinción cobra importancia especialmente cuando se trata de conductores que optan por rendir con un automóvil automático, una alternativa que puede resultar más sencilla para algunas personas, pero que no contempla las maniobras específicas que exige una caja manual.

El funcionario advirtió que la condición no debe interpretarse como una formalidad sin consecuencias. Si una persona obtiene la licencia rindiendo con un automóvil automático y posteriormente conduce uno manual, estará manejando un vehículo para el cual no cuenta con la habilitación correspondiente.

En caso de que sea detenida en un control de tránsito o participe de un siniestro vial mientras conduce un automóvil manual, deberá responder por esa situación, ya que las condiciones en las que obtuvo su licencia no la autorizan a manejar ese tipo de vehículo.

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Por eso, desde el área municipal consideran importante que quienes estén por iniciar el trámite tengan en cuenta esta diferencia antes de presentarse a rendir. La elección del automóvil para la prueba práctica no es un detalle menor: determina el alcance de la habilitación que se otorgará posteriormente.

Un criterio a tener en cuenta Para explicar el funcionamiento de estas restricciones, Notto recurrió a una situación habitual entre los conductores: el uso de anteojos para cumplir con los requisitos del examen visual.

Cuando una persona realiza la evaluación de la vista con anteojos y esa condición queda asentada en su licencia, debe conducir utilizándolos. Si circula sin ellos y es detenida en un control o participa de un siniestro vial, estará incumpliendo una condición establecida para su habilitación.

El ejemplo permite comprender el criterio que se aplica también a los automóviles automáticos. En ambos casos, la licencia deja constancia de una condición específica que debe respetarse al momento de conducir. En uno, está vinculada con la corrección visual necesaria para manejar; en el otro, con el tipo de transmisión del vehículo sobre el cual se evaluaron las habilidades prácticas.

La finalidad es que la habilitación refleje las condiciones reales en las que fue aprobado el examen y que el conductor conozca los límites de lo que está autorizado a manejar.

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¿Qué deben tener en cuenta quienes tramiten el registro en Pergamino? Para los vecinos de nuestra ciudad que se encuentren próximos a obtener su primera licencia, la recomendación es definir con anticipación con qué tipo de automóvil realizarán la prueba práctica. Quienes elijan un vehículo automático deberán saber que esa decisión tendrá una consecuencia directa sobre el alcance de su habilitación.

Lo mismo deberán considerar aquellos conductores que ya cuentan con una licencia y necesitan ampliar las categorías autorizadas, cuando la evaluación práctica se realice con un automóvil automático.