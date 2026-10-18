Pergamino ya cuenta con un 96% de cobertura de alumbrado público LED

Pergamino

La ciudad tiene alrededor de 17 mil lámparas instaladas en distintos sectores, incluidos los barrios periféricos, donde también se incorporaron nuevas columnas.

Pergamino alcanzó una cobertura del 96 por ciento con alumbrado público LED, un avance que se traduce en unas 17 mil luminarias distribuidas en diferentes sectores de la ciudad. El proceso de recambio y ampliación de la red forma parte de un trabajo sostenido por la Municipalidad, que apunta a modernizar la infraestructura urbana y extender los beneficios de esta tecnología tanto en las zonas céntricas como en los barrios más alejados.

Esta incorporación de luminarias LED constituye uno de los ejes de la política municipal vinculada con el mejoramiento de los servicios públicos. A partir de las intervenciones realizadas en los últimos años, el sistema de alumbrado fue renovándose progresivamente, con el objetivo de mejorar las condiciones de iluminación de calles, avenidas, espacios públicos y sectores residenciales.

El alcance de la iniciativa también comprende los barrios periféricos, donde las tareas no se limitaron al reemplazo de lámparas existentes. En distintos puntos fue necesario instalar nuevas columnas para ampliar la cobertura y llegar a lugares que requerían una mayor infraestructura de iluminación. De esta manera, el programa busca atender las necesidades de diferentes sectores de Pergamino, con intervenciones que acompañan el crecimiento urbano y las demandas de los vecinos.

Una red que se extiende a los barrios La extensión del alumbrado LED supone un cambio en la prestación de un servicio que tiene incidencia directa en la vida cotidiana. Una mejor iluminación de la vía pública contribuye a generar condiciones más adecuadas para la circulación de peatones y vehículos durante la noche, además de favorecer el uso de los espacios comunes y mejorar la visibilidad en calles y esquinas.

En ese marco, la colocación de nuevas columnas representa un aspecto importante del trabajo municipal, especialmente en sectores donde la infraestructura existente no alcanzaba para garantizar una cobertura suficiente. La incorporación de estos soportes permite ampliar la red y avanzar sobre áreas que necesitan una intervención específica para mejorar la iluminación.

El despliegue territorial de las luminarias procura que la modernización no quede concentrada exclusivamente en el centro de la ciudad o en las principales avenidas. La inclusión de barrios periféricos dentro del esquema de trabajo responde a la necesidad de extender el servicio a distintos puntos del ejido urbano y atender realidades que, en materia de infraestructura, presentan requerimientos diferentes.

En relación a esto, con unas 17 mil lámparas ya instaladas y un nivel de cobertura informado del 96 por ciento, Pergamino se encuentra cerca de completar la renovación de su alumbrado público con tecnología LED. El porcentaje alcanzado da cuenta de la dimensión del programa y del volumen de intervenciones necesarias para cubrir una ciudad que combina sectores consolidados con áreas de expansión.

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Modernización de los servicios públicos La transformación del alumbrado se inscribe en una política de gestión del Municipio de Pergamino encabezada por el intendente Javier Martínez, que contempla la renovación de infraestructura y la incorporación de tecnología en distintos servicios urbanos.

La utilización de luminarias LED ofrece ventajas en términos de eficiencia energética y duración respecto de tecnologías tradicionales. Su implementación puede contribuir a reducir el consumo eléctrico y los requerimientos de mantenimiento, aunque los resultados concretos dependen de las características de los equipos, las condiciones de funcionamiento y la gestión de la red.

Además de la sustitución de luminarias, la ampliación del sistema requiere tareas de planificación, instalación y mantenimiento para sostener el funcionamiento del servicio; a su vez, la disponibilidad de una infraestructura adecuada resulta fundamental para garantizar que los beneficios de la renovación lleguen de manera efectiva a las distintas zonas de la ciudad.

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El desafío hacia adelante será completar el porcentaje restante de cobertura y sostener las condiciones de funcionamiento de las instalaciones existentes, de manera que las mejoras alcancen a todos los sectores que necesitan iluminación pública.