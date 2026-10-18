Pergamino busca instalar puestos de control y reforzar la seguridad en plazas y parques

Pergamino

El proyecto comenzó a materializarse en la Plaza 25 de Mayo, donde el Municipio recuperó un antiguo puesto que anteriormente funcionaba como espacio de venta de revistas.

La Municipalidad de Pergamino busca fortalecer la infraestructura de seguridad en los espacios públicos mediante la instalación de puestos de control que funcionen como puntos de referencia para los vecinos y permitan complementar la presencia preventiva de los caminantes. La iniciativa, impulsada desde la Secretaría de Seguridad, contempla recuperar estructuras ya existentes, equiparlas con elementos necesarios para afrontar situaciones de emergencia y evaluar la incorporación de cámaras de vigilancia.

El proyecto comenzó a materializarse en la Plaza 25 de Mayo, donde el Municipio recuperó un antiguo puesto que anteriormente funcionaba como espacio de venta de revistas. La intención es acondicionar otros para que cumplan con una nueva función vinculada a la prevención, con personal de seguridad en el lugar y equipamiento que permita brindar una primera respuesta ante determinadas situaciones.

El secretario de Seguridad, doctor Ignacio Doddi, explicó que esta propuesta forma parte de una estrategia más amplia que apunta a consolidar la presencia preventiva en los principales paseos de Pergamino. Según señaló el funcionario, el objetivo es avanzar progresivamente con un esquema que no dependa solamente de la circulación de agentes, sino que también cuente con instalaciones identificables y preparadas para cumplir funciones específicas.

“La idea es fortalecer la infraestructura que hay en materia de seguridad en los espacios públicos. Lo empezamos haciendo con los caminantes, les pusimos cámaras y domos; la intención es que cada una de las plazas esté bien custodiada”, dijo el titular del área e Seguridad al describir el enfoque de trabajo que se viene desarrollando desde el área municipal.

En ese marco, la incorporación de puestos de control busca sumar un recurso físico a las medidas que ya se implementan en diferentes sectores de la ciudad. La presencia de un espacio identificado con la seguridad permitiría que los vecinos cuenten con una referencia concreta dentro de las plazas y los parques, además de contribuir a la organización de las tareas preventivas.

En los espacios públicos Doddi manifestó que actualmente se procura sostener una mayor presencia en lugares de concurrencia habitual, entre ellos la Plaza 25 de Mayo, la Plaza San José y la Plaza de Ejercicio, además de zonas como el Parque Belgrano y España, dado que la intención es continuar fortaleciendo esos sectores y analizar dónde resulta conveniente establecer nuevos puntos de control.

El funcionario sostuvo que la propuesta contempla la posibilidad de que estos puestos cuenten con personal de seguridad, cámaras y elementos útiles para responder ante una emergencia. De esta manera, se busca complementar el trabajo de los caminantes con una infraestructura que permita identificar con mayor facilidad los lugares donde se desarrollan tareas preventivas.

La experiencia inicial en la Plaza 25 de Mayo constituye, en ese sentido, el punto de partida para evaluar la extensión del proyecto. La recuperación de una estructura que ya existía permitió avanzar con la iniciativa sin tener que comenzar necesariamente con la construcción de instalaciones nuevas. “El primero que hicimos fue ahí, en la Plaza 25, que era un puesto viejo de revista que logramos recuperar. La idea es que la gente que circula por el espacio público pueda identificarlo y que sea un puesto de control de seguridad, con un caminante en el lugar”, detalló Doddi.

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El planteo apunta a que los puestos no sean solamente estructuras físicas, sino que tengan una función concreta dentro del esquema de prevención. Por eso, además de acondicionar los espacios, el Municipio prevé equiparlos con los recursos que considere necesarios para su funcionamiento.

Entre los aspectos que se encuentran bajo análisis figura la incorporación de cámaras, con el propósito de integrar esos puntos a la infraestructura de vigilancia existente.

Poder extender el modelo Uno de los objetivos centrales del proyecto es replicar la experiencia de la Plaza 25 de Mayo en otros sectores de Pergamino. Sin embargo, la posibilidad de avanzar en cada lugar dependerá de las características de las instalaciones existentes y de las condiciones de uso de esos espacios.

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Doddi explicó que en algunas plazas hay estructuras que cuentan con permisos de utilización vigentes. Por ese motivo, el Municipio analiza cómo proceder a medida que esos permisos lleguen a su vencimiento, teniendo en cuenta la posibilidad de recuperar determinados lugares e incorporarlos a la estrategia de seguridad.

“La intención es replicar lo que se hizo en la Plaza 25 en el resto de las plazas. Sabemos que en muchos casos hay algún permiso de uso y estamos viendo de qué manera, en la medida que se vayan venciendo, podemos avanzar con este proyecto si entendemos que es necesario”, señaló el secretario.