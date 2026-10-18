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Especialistas nacionales brindarán una charla sobre Justicia Terapéutica y Salud Mental en Pergamino

El encuentro se realizará el próximo miércoles, desde las 14:00, en la Biblioteca Menéndez. Participarán profesionales del ámbito judicial y de Sedronar, quienes abordarán una modalidad de intervención que busca atender los problemas de consumo de sustancias vinculados con determinados conflictos.

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18 de octubre de 2026 a las 07:02 a. m.
Especialistas nacionales brindarán una charla sobre Justicia Terapéutica y Salud Mental en Pergamino

El próximo miércoles, a partir de las 14:00, la Biblioteca Menéndez será escenario de una charla sobre Justicia Terapéutica y Salud Mental, que contará con la participación de cuatro especialistas de reconocida trayectoria en el ámbito judicial y en el abordaje de los consumos problemáticos.

La actividad es impulsada por responsables de las áreas de Capacitación y de Vinculación con la Comunidad de la Defensoría Pública de Pergamino, con el propósito de acercar a la comunidad los fundamentos y alcances de un programa de Justicia Terapéutica que se desarrolla en el ámbito de la justicia nacional.

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Aunque la propuesta tiene especial relevancia para magistrados, funcionarios, abogados y otros integrantes del sistema judicial, la convocatoria es abierta a profesionales de la salud mental, trabajadores sociales y personas que desarrollan tareas vinculadas con la prevención, el tratamiento de las adicciones y el acompañamiento de situaciones de vulnerabilidad.

Cuatro especialistas invitadas

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El encuentro contará con la participación de la jueza de Ejecución de la Justicia Nacional, doctora María Jimena Monsalve; la defensora pública, doctora Ximena Figueroa; la coordinadora del Equipo Técnico Interdisciplinario de Sedronar (ETIS), licenciada Natalia De Gioia; y la licenciada Silvia Pisano, responsable de la Subsecretaría de Atención y Acompañamiento en materia de Drogas de Sedronar.

Las expositoras compartirán conocimientos y experiencias sobre la aplicación de herramientas terapéuticas dentro del sistema judicial, particularmente en aquellos casos en los que el consumo problemático de sustancias aparece relacionado con la comisión de delitos.

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Una mirada integral sobre el conflicto penal

La Justicia Terapéutica propone una modalidad de intervención que contempla no solamente la conducta delictiva, sino también las circunstancias personales, sanitarias y sociales que pueden encontrarse detrás de determinados conflictos con la ley.

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En particular, el programa apunta a identificar tempranamente situaciones de consumo problemático de sustancias durante el proceso penal y facilitar el acceso a tratamientos adecuados, con seguimiento y supervisión judicial.

Desde esta perspectiva, se procura que el juez participe activamente en el acompañamiento del proceso terapéutico, mediante una intervención coordinada con profesionales de distintas disciplinas.

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Entre sus objetivos se encuentra la posibilidad de recurrir, cuando las condiciones legales lo permitan, a alternativas a las penas breves de prisión en casos de menor gravedad, especialmente cuando existen situaciones de vulnerabilidad asociadas con las adicciones.

La finalidad es abordar las causas que contribuyeron al conflicto penal, favorecer la recuperación de las personas involucradas y generar mejores condiciones para su reinserción social, sin dejar de atender las responsabilidades y exigencias establecidas por la ley.

La charla del miércoles permitirá conocer los alcances de esta experiencia y abrir un espacio de intercambio sobre los desafíos que plantea la relación entre justicia, salud mental y consumos problemáticos.

Se trata de una oportunidad para acercar a Pergamino un debate que involucra a diferentes disciplinas y que propone reflexionar sobre nuevas herramientas de intervención frente a problemáticas sociales complejas.

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