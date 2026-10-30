San Pedro marchó con velas para pedir justicia por el femicidio de la docente Nancy Godoy

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La comunidad educativa y vecinos se movilizaron en Plaza Belgrano y recorrieron el centro de San Pedro para reclamar justicia por la maestra asesinada en Corrientes.

Una multitud se concentró en San Pedro para exigir justicia por el femicidio de Nancy Estela Godoy, la docente rural correntina de 52 años cuyo cuerpo fue encontrado después de 21 días de búsqueda. La jornada incluyó un acto en Plaza Belgrano y una marcha de velas por las calles céntricas, con participación de docentes, estudiantes y vecinos.

Una marcha de velas en San Pedro para reclamar justicia La movilización fue convocada por el Frente de Unidad Docente Bonaerense (FUDB) y se desarrolló en el marco de una jornada nacional de duelo y protesta por el asesinato de la maestra.

La concentración tuvo como punto de encuentro la Plaza Belgrano, donde se realizó un acto con la lectura de documentos y mensajes de acompañamiento a los familiares de la víctima. Allí, los participantes expresaron su repudio al crimen y reclamaron que la investigación judicial avance hasta esclarecer todas las circunstancias del hecho.

Posteriormente, trabajadores de la educación, estudiantes y vecinos marcharon en silencio por las calles del centro de San Pedro. Con velas y pancartas, la comunidad buscó visibilizar el reclamo y acompañar el pedido de justicia por un caso que generó conmoción en el ámbito educativo y en distintos puntos del país.

Quién era Nancy Godoy, la docente asesinada en Corrientes Nancy Estela Godoy tenía 52 años y se desempeñaba como directora suplente de la Escuela N.º 626, ubicada en el paraje El Malezal, en la localidad correntina de Esquina.

La docente estaba desaparecida desde el 7 de octubre. Después de 21 días de búsqueda, su cuerpo fue encontrado sin vida, semisumergido en un bañado. El hallazgo puso fin a un operativo que había generado preocupación y expectativa en la comunidad educativa y entre los habitantes de la zona.

Por el femicidio, la Justicia dispuso la prisión preventiva de cinco sospechosos, mientras que tres de ellos fueron imputados formalmente por el delito de femicidio.

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El caso también puso bajo la lupa las condiciones en las que la docente desarrollaba sus tareas en una escuela rural, en un contexto marcado por denuncias previas sobre el estado del establecimiento educativo.

Los reclamos de la comunidad educativa y los pedidos de investigación Durante la jornada de protesta, uno de los principales planteos estuvo relacionado con la necesidad de garantizar una investigación judicial exhaustiva y transparente. Los manifestantes reclamaron que se determinen las responsabilidades de todos los involucrados y que se investigue la posible existencia de redes de encubrimiento.

Además, los gremios docentes hicieron hincapié en las condiciones de inseguridad y precariedad que atravesaba Godoy en su lugar de trabajo. Según se expuso durante la movilización, en agosto la maestra había presentado denuncias formales por el estado de abandono de la escuela donde cumplía funciones.

Otro de los ejes centrales fue la exigencia de políticas públicas integrales que garanticen condiciones laborales seguras para quienes trabajan en establecimientos educativos, especialmente en zonas rurales, y que permitan prevenir y erradicar la violencia de género en el ámbito docente.

La marcha de velas en San Pedro se convirtió así en una expresión colectiva de dolor y solidaridad, pero también en un reclamo para que el femicidio de Nancy Godoy no quede impune y se adopten medidas concretas para proteger a las trabajadoras de la educación.