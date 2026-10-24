> Ramallo: La crecida del Paraná pone en alerta al turismo de verano

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El aumento del nivel del río genera incertidumbre sobre el uso de la costa durante el verano. El municipio monitorea la situación y evalúa medidas para acondicionar los espacios recreativos.

La crecida del río Paraná mantiene en alerta a las autoridades de Ramallo ante la proximidad de la temporada turística. La evolución del nivel del agua podría condicionar el uso de la costa, obligar a reorganizar espacios recreativos y generar dificultades para los prestadores comerciales y gastronómicos que dependen de la actividad durante el verano.

El nivel del Paraná y el seguimiento de la crecida en Ramallo El monitoreo del río se realiza a partir de información del Instituto Nacional del Agua (INA) y de Prefectura Naval Argentina. Según los datos mencionados por el secretario de Desarrollo Económico, Pablo Wozniak, durante una entrevista del 22 de octubre, el Paraná registraba una altura de 2,22 metros en Ramallo.

En ese momento, la medición se encontraba por debajo del nivel de alerta, establecido en 3,50 metros, y de la altura de evacuación, fijada en cuatro metros. Sin embargo, las autoridades mantienen el seguimiento de la situación para anticipar posibles cambios durante las próximas semanas.

La evolución del río no depende únicamente de los registros locales. Las condiciones generales de la cuenca, los vientos y las sudestadas también pueden provocar variaciones temporales en la altura del agua y modificar el escenario en la zona costera.

Por ese motivo, el municipio busca contar con información actualizada que permita evaluar los posibles efectos de la crecida y definir las medidas necesarias para preservar la seguridad de vecinos y visitantes.

Viva el Río, uno de los espacios turísticos bajo evaluación Uno de los principales puntos de atención es el complejo Viva el Río, un lugar de referencia para quienes visitan Ramallo durante el verano. La altura que alcance el Paraná será determinante para establecer qué sectores podrán utilizarse y en qué condiciones se encontrará la costa al inicio de la temporada.

Entre las tareas previstas se encuentra la evaluación de los espacios recreativos y la organización de los trabajos necesarios para mantenerlos en condiciones adecuadas. La presencia de agua en determinados sectores podría requerir cambios en la distribución de las áreas destinadas al público.

Otro aspecto que preocupa es la posible llegada de camalotes, ramas y otros residuos arrastrados por la corriente. La acumulación de estos elementos puede afectar los espacios de uso recreativo y demandar tareas adicionales de limpieza y acondicionamiento.

Las decisiones sobre la habilitación y el uso de cada sector dependerán de cómo evolucione el nivel del río. Por eso, las próximas semanas serán importantes para determinar el alcance de los trabajos y establecer las condiciones en las que podrá desarrollarse la actividad turística.

La crecida del río también genera preocupación económica La situación del Paraná tiene consecuencias que van más allá de las condiciones de la costa. En Ramallo, la actividad turística de verano representa una oportunidad para prestadores gastronómicos, comerciantes y otros sectores vinculados con la llegada de visitantes.

La disponibilidad de los espacios recreativos y el estado de la ribera son factores importantes para la actividad económica local. Por eso, la incertidumbre sobre la evolución del río también influye en las expectativas de quienes se preparan para los meses de mayor movimiento turístico.

En este contexto, el municipio mantiene contacto con la Cámara de Turismo y los prestadores para coordinar acciones y comunicar el estado de los espacios públicos. La difusión de imágenes actualizadas forma parte de las herramientas para informar a los vecinos y a quienes planean visitar la ciudad.