> Ramallo: Creciente del Paraná, trabajan contrarreloj para sacar la hacienda de las islas

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La suba del río Paraná reduce el tiempo disponible para retirar el ganado. Los trasladistas advierten que en algunos sectores quedan apenas cinco o seis días de tierra firme.

La creciente del río Paraná mantiene en alerta a los productores ganaderos y a quienes se encargan de trasladar animales desde la zona de islas hacia tierra firme, en la ciudad de Ramallo y toda la región. Con sectores ya anegados y otros cada vez más comprometidos, las embarcaciones trabajan al límite de su capacidad para poner a salvo la hacienda antes de que avance el agua.

La creciente del Paraná deja pocos días para retirar los animales Sebastián Llanos, quien trabaja con una embarcación dedicada al traslado de ganado, describió la situación en diálogo con Radio Meta y advirtió sobre la urgencia de las tareas. “Creo que estamos en la cuenta regresiva, tenemos 5 o 6 días más de tierra en algunos lugares y otros ya están anegados”, señaló.

Actualmente, los recorridos se realizan entre los kilómetros 333 y 322, con una chata equipada con dos jaulas para transportar animales. Entre la hacienda que trasladan hay vacas con cría, lo que exige una logística específica para completar las operaciones en las condiciones que impone el avance del río.

La falta de tiempo obliga a aprovechar cada jornada en la que el clima y el estado del agua permiten trabajar. El objetivo es retirar la mayor cantidad posible de animales de los sectores que todavía conservan superficies secas.

Las embarcaciones trabajan hasta 22 horas por día Llanos explicó que la actividad se intensificó frente a la creciente y que las jornadas de trabajo llegan a extenderse durante casi todo el día. “Estamos haciendo 22 horas por día”, contó, al describir el esfuerzo que demanda sacar el ganado de las islas.

El traslado requiere aproximadamente tres horas entre las tareas de carga y descarga. Sin embargo, las condiciones de embarque representan una dificultad adicional, especialmente en las zonas donde la infraestructura es precaria.

“El embarque en la isla a veces es precario, acá en tierra hay buen desembarco”, explicó. También remarcó que la capacidad disponible resulta insuficiente ante la magnitud de la creciente: “Los barcos quedan chicos en esta época cuando hay creciente”. Y agregó: “Los barcos son pocos y quedan chicos”.

Pese a esas limitaciones, las tareas continúan mientras las condiciones lo permiten. “Hoy es un día lindo y vamos a sacar bastante hacienda”, expresó Llanos, con la expectativa de aprovechar las jornadas favorables antes de que el agua cubra nuevos sectores.

Cuántas cabezas de ganado quedan en la zona de islas La cantidad exacta de animales que todavía permanece en las islas es difícil de establecer. Llanos aseguró que aún queda una importante cantidad de hacienda por retirar, aunque reconoció que no dispone de una estimación precisa sobre el número de cabezas que faltan trasladar.

Como referencia, mencionó una conversación con personal del Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (Senasa), a partir de la cual indicó que hay unas 28.000 cabezas registradas en la zona. No obstante, estimó que la cantidad real podría ser mayor.

“Sé que asentadas hay 28 mil cabezas, pero debe haber algunas más, 30 y pico…”, sostuvo.