Ramallo: Javier Velázquez relató cómo fue el rescate en el río Paraná y agradeció a quienes lo auxiliaron

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El trabajador quedó atrapado bajo el agua entre los hierros de una pasarela flotante en el puerto de Ramallo. Se recupera favorablemente y aclaró que el accidente se produjo por un error humano durante tareas de mantenimiento.

Javier Velázquez, el hombre que fue rescatado tras quedar atrapado bajo el agua entre los hierros de una pasarela flotante en la zona portuaria de la ciudad de Ramallo, compartió un video en el que relató los momentos de tensión que atravesó, agradeció a quienes participaron del operativo y llevó tranquilidad sobre su estado de salud.

Cómo ocurrió el accidente en la pasarela flotante del puerto de Ramallo Según explicó Velázquez, el episodio ocurrió mientras realizaban tareas de mantenimiento en las pasarelas utilizadas habitualmente para el embarque de pasajeros. Durante las maniobras, un aparejo que tenían enganchado se soltó y cayó al río, lo que provocó que el trabajador quedara atrapado entre los hierros de la estructura, debajo del agua.

“Safó un aparejo que teníamos enganchado y se desplomó al río y quedé atrapado entre los fierros abajo del agua”, relató en el video que difundió para contar lo sucedido.

El hombre describió la complejidad del rescate y los riesgos que enfrentaron quienes intentaban liberarlo. La estructura metálica había quedado retorcida bajo el agua y cualquier movimiento podía agravar la situación, tanto por el peligro de ahogamiento como por las posibles lesiones provocadas por los hierros.

“La tarea de los chicos para rescatarme fue muy delicada, porque estaba todo el fierro retorcido abajo del agua”, explicó al recordar los momentos más difíciles de la emergencia.

El agradecimiento de Javier Velázquez a Prefectura y los equipos de rescate Luego del accidente, Velázquez destacó especialmente la intervención del personal de Prefectura Naval Argentina, al que reconoció por su profesionalismo y compromiso durante el operativo. En su mensaje, mencionó especialmente a Mauro, Pablito y Samudio, a quienes agradeció por el trabajo realizado para sacarlo de entre los hierros.

“Quiero agradecer principalmente a los chicos de Prefectura, que la verdad que actuaron de maravilla, un profesionalismo, los chicos un valor humano increíble”, expresó.

También dedicó palabras de reconocimiento a su compañero de trabajo, Ricky Ferreira, quien atravesó momentos de mucha tensión mientras intentaba ayudarlo. El agradecimiento se extendió a los bomberos, al personal de la ambulancia y a los trabajadores del hospital que participaron de la asistencia posterior al accidente.

“Me hicieron sentir muy, muy querido”, manifestó al recordar la atención y el acompañamiento que recibió durante las horas posteriores al episodio.

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En otro tramo del mensaje, pidió disculpas por no poder responder todos los mensajes que recibió después de lo ocurrido y agradeció las numerosas muestras de preocupación de familiares, amigos, conocidos y clientes.

Cómo sigue la recuperación y qué dijo sobre las causas del accidente Velázquez confirmó que se encuentra en recuperación, que puede caminar y que presenta moretones e hinchazón como consecuencia del incidente. Con su testimonio, buscó llevar tranquilidad a las personas que se comunicaron para conocer su evolución.

“Salió todo bien, estoy bien, estoy caminando”, aseguró.

Además de referirse a su estado de salud, el trabajador hizo una aclaración sobre las circunstancias que provocaron el accidente. Según sostuvo, el episodio se produjo durante las tareas de mantenimiento y fue consecuencia de un error humano, no de una falla de la estructura utilizada para el embarque de pasajeros.

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“Fue un error nuestro, no hicimos por ahí bien el trabajo que teníamos que hacer”, reconoció. Luego insistió en esa explicación al señalar que se trató de un “error netamente humano, nuestro”.

También indicó que la pasarela ya se encuentra nuevamente en funcionamiento y destacó las condiciones de seguridad de la instalación, que vinculó con una estructura incorporada durante la gestión portuaria de Jorge Lazzaretti.

Por último, agradeció a las autoridades municipales por permitirles desarrollar su actividad en ese sector y por haberse acercado al hospital y a otros espacios para interiorizarse sobre su estado y ofrecerle asistencia.