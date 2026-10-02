Ramallo: los Bomeros Voluntarios sumaron equipamiento para rescates acuáticos

Región

El Cuartel N° 132 sumó una embarcación, trajes de neopreno, chalecos y elementos de rescate para reforzar su respuesta ante emergencias en el agua.

02 de octubre de 2026 a las 09:22 a. m.

02 de octubre de 2026 a las 09:22 a. m.

El Cuerpo Activo y el Consejo Directivo del Cuartel N° 132 de Bomberos Voluntarios de Ramallo incorporaron nuevo equipamiento destinado a fortalecer la capacidad de respuesta ante emergencias vinculadas con fenómenos meteorológicos y situaciones que requieran intervenciones acuáticas.

Nuevo equipamiento para rescates acuáticos Entre los elementos adquiridos se encuentra una embarcación tipo canoa ProMax 450, que permitirá contar con una herramienta específica para intervenciones y tareas de rescate en zonas afectadas por el agua.

La dotación se completa con 12 trajes de neopreno y 12 chalecos salvavidas de rescate, destinados a mejorar las condiciones de seguridad de los bomberos durante los operativos.

También fueron incorporadas 10 fundas estancas para equipos de comunicación, que permitirán proteger los dispositivos utilizados durante las intervenciones en ambientes con presencia permanente de agua.

Preparación ante posibles inundaciones y anegamientos La incorporación del equipamiento se concretó en el marco de la preparación del cuartel ante la posible llegada del fenómeno meteorológico El Niño, frente a escenarios que puedan generar condiciones adversas y requerir una respuesta específica de los equipos de emergencia.

Los nuevos recursos están destinados especialmente a situaciones como anegamientos, inundaciones y otros operativos de rescate acuático, en los que resulte necesario desplazar personal por sectores afectados por el agua.

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Además, el cuartel sumó cuatro torpedos salvavidas, dos roscas de rescate, cuatro cascos de rescate acuático y 12 mosquetones de seguridad, elementos que permiten ampliar las herramientas disponibles para las distintas intervenciones.

El apoyo de la comunidad para fortalecer a Bomberos Desde la institución destacaron que contar con materiales específicos permite complementar la capacitación y experiencia del cuerpo activo, al tiempo que mejora las condiciones de seguridad durante las tareas operativas.

En ese sentido, Bomberos Voluntarios de Ramallo remarcó el acompañamiento permanente de la comunidad y señaló que los aportes de los vecinos son fundamentales para continuar incorporando equipamiento y recursos destinados al funcionamiento del cuartel.