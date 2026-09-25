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Volvió el colectivo entre San Pedro, San Nicolás y Zárate: horarios y tarifas

La línea 228D de Vía Rosario volvió a conectar San Pedro con distintas ciudades de la región. El servicio comenzó a funcionar el miércoles 23 de septiembre y permite viajar hacia Zárate y San Nicolás, con paradas en localidades como Río Tala, Baradero, Ramallo y Lima.

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25 de septiembre de 2026 a las 06:00 p. m.
San Pedro recuperó una conexión en colectivo con varias ciudades de la región. La línea 228D de Vía Rosario une Zárate con San Nicolás y realiza paradas intermedias, entre ellas Río Tala y Baradero.
Foto: cronicasanpedro.com

La ciudad de San Pedro recuperó una conexión regional en colectivo que facilita los traslados hacia distintas localidades del norte bonaerense. La línea 228D de Vía Rosario comenzó a funcionar nuevamente y cuenta con servicios que unen Zárate y San Nicolás, con paradas intermedias en Río Tala, Baradero, Villa Ramallo, Ramallo, Estación Sánchez y Lima.

El nuevo esquema fue difundido por la Municipalidad de San Pedro y contempla distintas frecuencias durante los días hábiles, además de servicios los domingos y feriados. La propuesta representa una alternativa para quienes necesitan trasladarse por motivos laborales, educativos, de salud o para realizar trámites.

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Cuánto cuesta viajar desde San Pedro

Las tarifas informadas para los distintos destinos varían de acuerdo con la distancia. Desde San Pedro, el pasaje hasta Río Tala tiene un valor de $1.700, mientras que viajar hasta Baradero cuesta $4.500.

Para quienes se dirijan hacia el norte, el boleto hasta Villa Ramallo Acceso cuesta $7.500 y hasta Ramallo $8.000. En tanto, el viaje a Estación Sánchez tiene una tarifa de $10.000 y llegar a San Nicolás cuesta $11.000.

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En sentido contrario, el pasaje desde San Pedro hasta Lima fue establecido en $10.500, mientras que el viaje completo hasta Zárate tiene un valor de $12.000.

Los boletos pueden adquirirse en la boletería o directamente a bordo del colectivo. Según la información difundida, se aceptan pagos en efectivo, con tarjeta y mediante código QR. Además, docentes y estudiantes cuentan con un descuento del 20 por ciento.

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Horarios del colectivo 228D hacia Zárate y San Nicolás

De lunes a viernes, los servicios desde San Pedro hacia Zárate parten a las 6:00, 7:50, 12:45, 15:55, 19:55 y 22:10.

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En dirección a San Nicolás, las salidas desde San Pedro están previstas para las 5:35, 7:50, 13:00, 15:40, 18:10 y 20:35.

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La frecuencia permite cubrir diferentes franjas horarias y facilita la conexión con las localidades ubicadas a lo largo del recorrido. Para quienes utilizan el servicio por trabajo o estudio, la distribución de los horarios ofrece distintas alternativas durante la jornada.

Qué días funciona el servicio y cómo pagar el pasaje

Los domingos y feriados también hay colectivos desde San Pedro. Hacia Zárate, las salidas informadas son a las 7:50, 15:55, 19:55 y 22:10, mientras que hacia San Nicolás están previstas a las 5:35, 7:50, 13:00 y 20:35.

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En la información difundida por el Municipio no figura un cronograma específico para los sábados. Por ese motivo, quienes necesiten viajar ese día deberán consultar previamente en la boletería para confirmar horarios y disponibilidad.

La recuperación de la línea 228D incorpora nuevamente una alternativa de transporte público para conectar San Pedro con San Nicolás, Zárate y otras localidades de la región. Tanto los horarios como las tarifas corresponden a las planillas difundidas al comienzo de la operación y podrían modificarse, por lo que se recomienda verificar los datos antes de viajar.

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