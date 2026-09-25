San Nicolás: Prefederal Bonaerense de basquetbol, los seis equipos de la Asociación nicoleña juegan esta noche

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San Nicolás

Los seis representantes de la Asociación de Básquetbol de San Nicolás disputarán hoy la cuarta fecha del Prefederal Bonaerense, con partidos en San Nicolás, Pergamino, Villa Ramallo, Campana y otras localidades.

25 de septiembre de 2026 a las 04:00 p. m.

25 de septiembre de 2026 a las 04:00 p. m.

Los seis equipos de la Asociación de Básquetbol de San Nicolás volverán a salir a la cancha este viernes por la cuarta fecha de la fase provincial del Prefederal Bonaerense. Somisa, Belgrano, Riberas, Sacachispas, Los Andes y Defensores afrontarán compromisos correspondientes a los grupos B, C y D.

Somisa busca mantener el liderazgo en Pergamino Por el Grupo D, Somisa defenderá su condición de líder e invicto cuando visite desde las 21:15 a Argentino de Pergamino. El conjunto nicoleño llega con puntaje ideal luego de conseguir una importante victoria como visitante frente a Colón de Chivilcoy.

Argentino, en tanto, viene de caer en el clásico de Pergamino ante Gimnasia y buscará recuperarse ante uno de los equipos que todavía no perdió en la competencia.

En el mismo horario, Belgrano recibirá a Colón de Chivilcoy en el estadio Fortunato Bonelli. Será la segunda presentación consecutiva del conjunto nicoleño como local, luego del triunfo conseguido una semana atrás frente a Porteño de Chacabuco.

Los Andes y Defensores afrontan una fecha clave Por el Grupo C se disputará uno de los encuentros más atractivos de la jornada. Desde las 21:00, Ciudad de Campana recibirá a Los Andes en un duelo entre dos equipos que llegan como líderes e invictos de la zona.

También por este grupo, Defensores será local de Náutico de San Pedro. El encuentro se jugará desde las 21:00 y tendrá al conjunto de Villa Ramallo intentando volver al triunfo después de sufrir dos derrotas consecutivas.

En el Grupo B, Riberas se presentará a las 21:00 como local ante Atenas de La Plata. El equipo de Villa Constitución buscará extender su buen momento y alcanzar su tercera victoria consecutiva.

A la misma hora, Sacachispas visitará a Náutico de Zárate en un duelo entre dos equipos que todavía no pudieron ganar en el torneo. El conjunto nicoleño irá en busca de su primer festejo en la competencia.

Así se juega la cuarta fecha del Prefederal Bonaerense La programación completa de la cuarta fecha contempla partidos correspondientes a los cuatro grupos de la competencia.

Grupo A: hoy, 21:00, Racing de Olavarría ante Unión y Progreso de Tandil; 21:30, Independiente de Tandil frente a Estudiantes de Olavarría; y 22:00, Kimberley contra Alumni de Orense. Libre: Pueblo Nuevo de Olavarría.

Grupo B: hoy, 21:00, Riberas-Atenas de La Plata y Náutico de Zárate-Sacachispas; 21:30, Estudiantes de La Plata-Defensores Unidos.

Grupo C: hoy, 21:00, Ciudad de Campana-Los Andes y Defensores-Náutico de San Pedro. Mañana, a las 20:00, Los Indios-San Martín de Junín.