San Nicolás: Peregrinaciones y procesión de antorchas, la ciudad se prepara para recibir el 25 de septiembre

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San Nicolás

Este jueves 24 de septiembre, peregrinos de San Nicolás y localidades cercanas caminarán hacia el Santuario para participar de la vigilia, el saludo a la Virgen y la primera misa del 25.

En las horas previas al 25 de septiembre, los caminos hacia el Santuario de María del Rosario de San Nicolás volverán a recibir a cientos de peregrinos. Este jueves 24, distintas comunidades iniciarán caminatas desde diferentes puntos de la ciudad y localidades cercanas para participar de la vigilia y acompañar la llegada de una fecha central para los fieles.

Peregrinaciones desde General Rojo y La Emilia hacia el Santuario Una de las convocatorias será la peregrinación desde General Rojo, cuyos participantes se reunirán a las 18:00 en el Monumento a la Madre para comenzar el recorrido a pie hacia el Santuario de María del Rosario.

La propuesta invita a los peregrinos a transitar el camino desde la fe y la oración, con el objetivo de llegar juntos al Campito de la Virgen para participar de las celebraciones previstas durante la noche.

También habrá una peregrinación desde La Emilia. En este caso, la convocatoria será a las 19:00 en el Santuario Jesús Misericordioso, ubicado en Fray Luis Beltrán 281. Desde allí, los fieles emprenderán la caminata hacia el Templo de María.

Las distintas columnas de peregrinos se sumarán durante la noche al movimiento que tendrá como destino el Santuario, donde se concentrarán las actividades previstas para recibir el 25 de septiembre.

Procesión de antorchas: horario y recorrido hasta el Santuario Otra de las propuestas tradicionales será la procesión de las antorchas, que tendrá su punto de encuentro a las 22:00 en el atrio de la Catedral.

La caminata comenzará a las 22:30, acompañada por la imagen de San Nicolás de Bari, y tendrá como destino el Santuario de María del Rosario.

Desde la organización convocaron a los participantes a llevar su propia antorcha para acompañar el recorrido y formar parte de una de las imágenes características de la vigilia previa al 25 de septiembre.

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Así, durante las últimas horas del jueves, las distintas peregrinaciones y la procesión confluirán hacia el Santuario, en una jornada marcada por las caminatas, la oración y el encuentro entre las comunidades religiosas de San Nicolás y localidades cercanas.

Saludo a la Virgen y primera misa del 25 de septiembre El momento central llegará con el comienzo del viernes 25 de septiembre. A la medianoche, los fieles participarán del tradicional saludo a María del Rosario de San Nicolás, seguido por la primera misa de la jornada.

La celebración reunirá en el Santuario a quienes hayan llegado a pie desde distintos puntos de San Nicolás y de las localidades cercanas, en el marco de una fecha de especial significado para la comunidad que año tras año participa de las actividades religiosas.

Para facilitar el regreso de los peregrinos, además, habrá un servicio especial de colectivos durante la madrugada. Las unidades estarán disponibles una vez finalizada la misa de medianoche y partirán desde calle Reynoso, frente al Cementerio, aproximadamente entre las 00:30 y la 01:00.

El servicio estará destinado especialmente a los peregrinos provenientes de General Rojo, La Emilia y Campos Salles, quienes podrán utilizar los colectivos para regresar luego de participar del saludo a la Virgen y de la primera misa del 25 de septiembre.