San Pedro: Se conformó la Mesa Intersectorial de Salud Mental para fortalecer la prevención y el acompañamiento

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La Secretaría de Salud impulsó la conformación de la Mesa Intersectorial de Salud Mental, un espacio que reúne a distintas áreas, instituciones y organismos para coordinar estrategias de prevención, acompañamiento y abordaje integral de las problemáticas vinculadas a la salud mental.

23 de septiembre de 2026 a las 08:42 a. m.

23 de septiembre de 2026 a las 08:42 a. m.

La iniciativa se puso en marcha en el marco de la Ley Nacional de Prevención del Suicidio, con el objetivo de fortalecer el trabajo articulado entre los diferentes sectores que intervienen en situaciones relacionadas con la salud mental y la prevención de conductas suicidas en la ciudad de San Pedro.

La conformación de esta mesa busca generar una instancia permanente de intercambio y coordinación, entendiendo que las situaciones vinculadas a la salud mental requieren respuestas que involucren a diferentes áreas y actores de la comunidad.

Un espacio de trabajo conjunto sobre salud mental La Mesa Intersectorial de Salud Mental fue convocada por la Secretaría de Salud y contempla la participación de distintas áreas municipales, organismos provinciales, instituciones y organizaciones que desarrollan tareas relacionadas con la salud mental y el acompañamiento de las personas.

El propósito es favorecer una mirada integral sobre las diferentes situaciones que pueden presentarse y mejorar la articulación entre quienes intervienen desde distintos ámbitos. De esta manera, el espacio permitirá compartir experiencias, identificar necesidades y avanzar en estrategias comunes.

La propuesta parte de la necesidad de sostener un trabajo coordinado, especialmente frente a situaciones que pueden requerir intervenciones de diferentes sectores. La articulación institucional permite establecer canales de comunicación y generar herramientas compartidas para la prevención y el acompañamiento.

En este sentido, la mesa funcionará como un ámbito de encuentro en el que los distintos actores podrán abordar las problemáticas desde sus respectivas áreas de intervención, procurando evitar respuestas aisladas y promoviendo una estrategia coordinada.

Prevención del suicidio y fortalecimiento de las estrategias La conformación de la mesa se desarrolla en el marco de la Ley Nacional de Prevención del Suicidio, que establece la importancia de desarrollar políticas orientadas a la prevención, asistencia y posvención de las conductas suicidas.

Desde este espacio intersectorial se busca fortalecer las estrategias de prevención y acompañamiento, promoviendo el intercambio entre los organismos y las instituciones que tienen participación en estas temáticas.

El abordaje de la salud mental comprende diferentes dimensiones y puede involucrar a los sistemas sanitario, educativo, social y comunitario, entre otros. Por ese motivo, la articulación entre los distintos sectores constituye uno de los ejes centrales de la iniciativa.

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La mesa también permitirá poner en común las herramientas disponibles y analizar de manera conjunta las necesidades que surjan en el territorio. El objetivo es avanzar hacia intervenciones coordinadas que permitan mejorar las respuestas y acompañar a las personas que atraviesan situaciones vinculadas con su salud mental.

La prevención requiere, además, fortalecer los espacios de escucha y acompañamiento, así como facilitar el acceso a los recursos existentes. En ese marco, la participación de diferentes instituciones permite ampliar la capacidad de detección y respuesta ante situaciones que requieran atención.

La Mesa Intersectorial tendrá reuniones mensuales Como parte de su funcionamiento, la Mesa Intersectorial de Salud Mental mantendrá encuentros todos los primeros lunes de cada mes. La periodicidad establecida busca darle continuidad al trabajo y sostener un ámbito permanente de coordinación.

Durante las reuniones se podrán abordar las diferentes situaciones y necesidades relacionadas con la salud mental, además de evaluar estrategias de prevención y acompañamiento que puedan ser desarrolladas de manera conjunta por los organismos participantes.

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La continuidad de los encuentros permitirá sostener una agenda de trabajo común y profundizar progresivamente la articulación entre las instituciones. También favorecerá el seguimiento de las acciones y el intercambio de información y experiencias entre los distintos sectores.

La conformación de esta mesa representa así la creación de un espacio estable para abordar una temática que requiere intervención sostenida y participación comunitaria. La propuesta apunta a consolidar estrategias compartidas y fortalecer las redes de prevención y acompañamiento desde una perspectiva intersectorial.