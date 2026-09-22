San Pedro: Martín Alsogaray volvió a subir al podio y ganó la medalla de bronce en los Juegos Suramericanos

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El timonel sampedrino tuvo una destacada actuación en la categoría Sunfish y repitió el tercer puesto conseguido en los Odesur 2022.

El deportista de la ciudad de San Pedro, Martín Alsogaray, consiguió la medalla de bronce en los Juegos Suramericanos que se desarrollan en Santa Fe, luego de protagonizar una destacada actuación en la categoría Sunfish. El representante del Club Náutico San Pedro llegó a liderar la clasificación general y volvió a instalarse entre los mejores de Sudamérica.

Martín Alsogaray y su gran actuación en la categoría Sunfish Alsogaray comenzó la competencia con un rendimiento sobresaliente y rápidamente se ubicó al frente de la clasificación general. El timonel sampedrino ganó las dos primeras regatas y posteriormente consiguió un segundo puesto y dos terceros lugares, resultados que le permitieron mantenerse durante buena parte del campeonato en la pelea por las posiciones principales.

La definición, sin embargo, tuvo un cambio en la clasificación. El colombiano Simón Gómez, que había sostenido un rendimiento regular a lo largo de las pruebas, logró encadenar tres victorias consecutivas y terminó quedándose con la primera posición.

Gómez también se impuso en la Medal Race, resultado que le permitió asegurar la medalla de oro. El peruano Jean Paul De Trazegnies completó el podio con la medalla de plata, mientras que Alsogaray terminó tercero y obtuvo el bronce.

El sampedrino volvió a conquistar un podio internacional La actuación en Santa Fe representa además una nueva presencia de Martín Alsogaray en un podio de los Juegos Suramericanos. El deportista había conseguido también una medalla en los Odesur 2022, por lo que volvió a ubicarse entre los tres mejores de la competencia continental.

Las regatas se disputaron en aguas del Club de Niños Manuel Belgrano, donde el representante de San Pedro pudo demostrar nuevamente su experiencia y competitividad en una disciplina que exige precisión, lectura de las condiciones y regularidad durante las distintas jornadas.

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El resultado adquiere especial relevancia para el deporte sampedrino, ya que Alsogaray se formó deportivamente en el Club Náutico San Pedro y desde allí construyó una trayectoria que lo llevó a representar a la Argentina en competencias internacionales.

La familia Alsogaray, un apellido ligado al yachting argentino Con este nuevo podio, la familia Alsogaray continúa teniendo una presencia destacada en el yachting argentino. Martín sigue el legado de Julio Alsogaray, referente de la vela nacional y también surgido del Club Náutico San Pedro.

El bronce conseguido en los Juegos Suramericanos vuelve a colocar al timonel sampedrino entre los protagonistas de la vela continental y representa otro logro para una trayectoria construida a partir de su formación en San Pedro y de su participación en competencias de alto nivel.