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San Nicolás: Torneo Federal de Menores PAF 2026 reunió a 272 parejas de todo el país

El certamen organizado por la Asociación Nicoleña de Pádel se desarrolló durante tres jornadas y tuvo representantes de distintas provincias.

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22 de septiembre de 2026 a las 07:20 p. m.
Durante el último fin de semana, San Nicolás volvió a convertirse en punto de encuentro para el pádel formativo nacional, con la realización del Torneo Federal de Menores PAF 2026, organizado por la Asociación Nicoleña de Pádel.
Foto: diarioelinformante.com.ar

La ciudad de San Nicolás fue escenario durante el último fin de semana del Torneo Federal de Menores PAF 2026, una competencia que reunió a 272 parejas de distintas provincias argentinas. Organizado por la Asociación Nicoleña de Pádel, el certamen combinó competencia, formación y convivencia entre jóvenes jugadores.

San Nicolás fue sede del pádel formativo nacional

La competencia se desarrolló durante viernes, sábado y domingo en distintos complejos de pádel de San Nicolás, que recibieron una intensa programación de partidos a lo largo de las tres jornadas.

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Los jóvenes representantes de las diferentes delegaciones dejaron su mejor esfuerzo dentro de las canchas y protagonizaron encuentros que permitieron poner en valor el crecimiento del pádel de menores en distintas regiones del país.

Desde la organización destacaron especialmente el comportamiento de los jugadores y jugadoras durante todo el torneo. El respeto hacia los rivales, el compañerismo y el espíritu deportivo fueron algunos de los aspectos que marcaron el desarrollo de la competencia.

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Para la Asociación Nicoleña de Pádel, la posibilidad de recibir nuevamente un torneo de estas características representa además una oportunidad para consolidar a San Nicolás como una de las sedes del calendario nacional de pádel formativo.

ANP – Zona Norte terminó segunda en la clasificación

Uno de los resultados destacados para los representantes locales fue el segundo puesto conseguido por ANP – Zona Norte en la clasificación general por delegaciones.

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El primer lugar quedó en manos de FEJUBA, mientras que Corrientes completó el podio en la tercera posición.

El resultado fue recibido con satisfacción por la Asociación Nicoleña de Pádel, que vinculó este desempeño con el trabajo que realizan los jugadores, las escuelas, los referentes y las familias que acompañan el desarrollo de los jóvenes durante todo el año.

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La edición 2026 significó además la tercera oportunidad en la que San Nicolás recibió este Torneo Federal de Menores PAF, una experiencia que implicó una importante tarea organizativa para la entidad local.

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La llegada de delegaciones de distintos puntos del país permitió que cientos de jóvenes no solamente compitieran, sino que también compartieran experiencias con jugadores de otras provincias y continuaran incorporando aprendizajes dentro y fuera de la cancha.

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Complejos, familias y sponsors fueron parte del torneo

El desarrollo del torneo requirió del trabajo coordinado entre la organización y los distintos espacios deportivos que funcionaron como sedes. En ese sentido, la Asociación Nicoleña de Pádel agradeció especialmente la participación de El Galpón Pádel, Nuevo Acuario Pádel, Open Pádel, Pádel Más, El Prado Pádel, Catedral, World Padel Center y Melchora Pádel.

Los complejos abrieron sus puertas durante todo el fin de semana y fueron fundamentales para poder desarrollar la programación prevista y recibir a las delegaciones.

También fue destacada la tarea de los largadores de partidos y de los referentes de las escuelas, quienes acompañaron a los jugadores durante las diferentes jornadas.

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El torneo contó además con el acompañamiento de El Perro Isleño, Pádel NEC, Disma Hogar, YPF Edosada S.A., FDU Suspensión, Camorra Pastas, UTHGRA Seccional San Nicolás, La Emilia Pack, Vels Integral SLR, Baradero Viajes, Lucas Rojas Veterinaria, ProShop Baradero Indumentaria Deportiva, Victoriosa Indumentaria Unisex, Joaquín Santos y Yanina Galván.

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Otro de los pilares del encuentro fueron las familias, que acompañaron a los jóvenes durante las tres jornadas y, en muchos casos, recorrieron cientos de kilómetros para estar presentes junto a sus hijos.

Con 272 parejas, delegaciones de diferentes provincias y tres días de competencia, el Torneo Federal de Menores PAF 2026 volvió a colocar a San Nicolás en el centro de la escena del pádel formativo nacional. Para la Asociación Nicoleña de Pádel, el balance estuvo marcado por el resultado deportivo de ANP – Zona Norte y por la posibilidad de generar un espacio de competencia, aprendizaje y encuentro para los jóvenes.

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