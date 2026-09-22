San Nicolás: Comienza la Semana de las Artes en la Escuela Liliana Grinberg

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San Nicolás

La institución de San Nicolás abrirá sus puertas hasta el 2 de octubre con exposiciones, talleres, charlas y muestras artísticas, todas con entrada libre y gratuita.

La Escuela de Arte Liliana Grinberg de la ciudad de San Nicolás inaugurará este martes 22 de septiembre una nueva edición de la Semana de las Artes y Expo Arte 2026. La propuesta se extenderá hasta el viernes 2 de octubre e incluirá muestras, talleres, charlas y diferentes actividades abiertas a toda la comunidad.

Inauguración de la Semana de las Artes en San Nicolás La apertura oficial será este martes a las 20, en la sede de la Escuela de Arte Liliana Grinberg, ubicada en Alem 230. Como parte de la jornada inaugural se presentará el espectáculo “Circo Criollo”, que dará comienzo a las actividades previstas para estas dos semanas.

La iniciativa propone que estudiantes, docentes, familias y vecinos puedan acercarse a conocer las producciones desarrolladas durante el año en las distintas áreas de formación artística.

La programación contempla actividades vinculadas con las diferentes disciplinas que se desarrollan en la institución y busca generar un espacio de encuentro entre la comunidad educativa y el público.

Expo Arte 2026 reúne muestras y producciones de estudiantes En el marco de Expo Arte 2026, la Escuela mantendrá abiertas distintas muestras permanentes desde este martes 22 de septiembre hasta el viernes 2 de octubre.

Durante ese período, quienes se acerquen a la institución podrán conocer trabajos y producciones realizados por estudiantes de las diferentes carreras y disciplinas que forman parte de la propuesta educativa.

La Escuela de Arte Liliana Grinberg ofrece formación docente en Música, Artes Visuales, Danza y Teatro, además de las carreras de Diseño Gráfico, Fotografía y Cerámica. También cuenta con formación básica en Música destinada a niños.

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De esta manera, la Semana de las Artes permitirá mostrar la diversidad de propuestas que conviven dentro de la institución y el trabajo artístico desarrollado por sus estudiantes a lo largo del ciclo lectivo.

Actividades gratuitas y abiertas a toda la comunidad La Semana de las Artes se desarrollará durante dos semanas con el objetivo de acercar las distintas expresiones artísticas a la comunidad y poner en valor el trabajo realizado dentro de una institución pública de formación y producción artística.

Además de las exposiciones permanentes, el programa incluye talleres, charlas y muestras de las distintas disciplinas. La propuesta apunta a que el público pueda recorrer los espacios de la escuela y conocer de manera directa las producciones de quienes se están formando en las diferentes áreas.

Desde la institución destacaron el carácter abierto de la iniciativa, que busca compartir con la comunidad el talento, la creatividad y los procesos de producción artística desarrollados en la Escuela de Arte Liliana Grinberg.