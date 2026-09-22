San Antonio de Areco: La Escuela de Arte Gustavo Chertudi inicia una nueva Semana de las Artes

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La institución abrió una programación con talleres, música, muestras y charlas que se extenderá hasta el 2 de octubre. Las actividades son abiertas.

22 de septiembre de 2026 a las 11:07 a. m.

22 de septiembre de 2026 a las 11:07 a. m.

La Escuela de Arte Gustavo Chertudi de San Antonio de Areco comenzó una nueva edición de la Semana de las Artes, una propuesta que reúne durante dos semanas talleres, muestras, música, cine, charlas y experiencias vinculadas con distintas disciplinas. Las actividades se desarrollan en la sede de Lavalle 265 y están abiertas a la comunidad.

Semana de las Artes con talleres, música y muestras Durante los primeros días de la programación, la institución ofrecerá propuestas relacionadas con las artes visuales, la música, la cerámica, el diseño y la producción audiovisual.

Este martes 22 de septiembre habrá un laboratorio de mesas lúcidas y Stop Motion a las 15, mientras que a las 20 se realizará un taller de música y literatura.

El miércoles 23, desde las 15, continuará la propuesta de animación Stop Motion. A las 17 se desarrollará el encuentro “Diseñar otras formas de encuentro” y, a las 18, una actividad dedicada a la creación de sellos y rodillos cerámicos.

La jornada también incluirá una muestra musical de Práctica de Conjuntos FOBA II, a las 19, y posteriormente, a las 19.15, la proyección y debate de la película Luna de Avellaneda.

Actividades culturales hasta el viernes 25 de septiembre El jueves 24 la agenda continuará con propuestas vinculadas con la literatura, la música, el folklore y las artes escénicas. A las 17 se realizará “Estrofas de letras, crítica social y política”, seguida a las 18 por un encuentro folklórico y nacional con música y debate.

A las 19 tendrá lugar la muestra de artes escénicas Un paisaje de espanto, mientras que a las 20 se desarrollará “Al ritmo del cuerpo”, una actividad que tendrá a la música como protagonista.

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El viernes 25, desde las 18, será el turno de una muestra de canto colectivo y conjuntos vocales e instrumentales. Luego, a las 19, habrá una charla y debate sobre “Publicidad y dictadura”.

La programación continúa hasta el 2 de octubre La Semana de las Artes tendrá una segunda etapa entre el lunes 28 de septiembre y el viernes 2 de octubre, con nuevas actividades abiertas al público.

Entre las propuestas previstas aparecen experiencias sobre arte y saber textil, acuarelas artesanales, folklore al piano, diseño y accesibilidad, práctica coral, artes del fuego, fotografía estenopeica y serigrafía.

También habrá actividades vinculadas con la inteligencia artificial aplicada a la creación artística y la realización de un mural cerámico colectivo.

El cierre de la programación tendrá lugar el 2 de octubre con el comienzo de Festiarte, previsto para las 17. La jornada continuará con la construcción de un horno de papel y propuestas de música procesual.