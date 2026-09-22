Villa Ramallo: una noche de música y encuentro coral en el Auditorio Libertador

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Región

El encuentro «Cuando el canto va en camino» reunió a tres coros de Villa Ramallo y Rosario, con un cierre musical compartido junto al público.

22 de septiembre de 2026 a las 10:57 a. m.

22 de septiembre de 2026 a las 10:57 a. m.

El Auditorio Libertador de Villa Ramallo fue escenario el sábado 19 de septiembre de una nueva propuesta cultural que reunió a agrupaciones corales de la zona y la región. La jornada, titulada «Cuando el canto va en camino», convocó a público de la localidad y concluyó con una interpretación conjunta sobre el escenario.

Un encuentro coral con participación regional La actividad comenzó con la presentación del Coro «Leonardo Castillo», agrupación anfitriona dirigida por Jorge Menna. El conjunto local tuvo a su cargo la apertura de la velada y ofreció un repertorio dedicado a la obra y la memoria de «El Negro».

La propuesta permitió al público disfrutar de una jornada que tuvo como eje central la música coral y el intercambio entre diferentes agrupaciones. El encuentro también funcionó como un espacio para acercar expresiones artísticas de Villa Ramallo y otras localidades de la región.

La convocatoria tuvo una importante presencia de espectadores, que acompañaron cada una de las presentaciones realizadas a lo largo de la noche en el Auditorio Libertador.

Música y propuestas para distintas generaciones Luego de la actuación del conjunto anfitrión, llegó el turno de «Tren de Naranja y Limón», una agrupación infantil dirigida por Flor Grazul y Ana Clara Urquiza.

El coro presentó su propuesta artística ante el público y sumó una mirada vinculada a la participación de niños y jóvenes en la actividad coral. Su intervención formó parte de una programación que reunió diferentes estilos y generaciones en un mismo escenario.

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La presencia de agrupaciones con distintas características permitió darle al encuentro una dinámica diversa y reforzó el carácter regional de la iniciativa cultural desarrollada en Villa Ramallo.

El cierre reunió a los tres coros sobre el escenario La programación continuó con la actuación del Coro «La Eulogia», procedente de la ciudad de Rosario y dirigido por Diego Petrelli. La agrupación rosarina presentó su repertorio y completó la participación de los tres conjuntos convocados para la jornada.

Como cierre, los integrantes de las tres agrupaciones subieron simultáneamente al escenario del Auditorio Libertador para compartir una interpretación junto al público.

La canción elegida fue «Quién va a cantar», del reconocido compositor uruguayo Rubén Rada. De esta manera, «Cuando el canto va en camino» finalizó con una experiencia colectiva que reunió a los protagonistas de la noche y a los espectadores a través de la música.