Villa Ramallo: una noche de música y encuentro coral en el Auditorio Libertador
El encuentro «Cuando el canto va en camino» reunió a tres coros de Villa Ramallo y Rosario, con un cierre musical compartido junto al público.
El Auditorio Libertador de Villa Ramallo fue escenario el sábado 19 de septiembre de una nueva propuesta cultural que reunió a agrupaciones corales de la zona y la región. La jornada, titulada «Cuando el canto va en camino», convocó a público de la localidad y concluyó con una interpretación conjunta sobre el escenario.
Un encuentro coral con participación regional
La actividad comenzó con la presentación del Coro «Leonardo Castillo», agrupación anfitriona dirigida por Jorge Menna. El conjunto local tuvo a su cargo la apertura de la velada y ofreció un repertorio dedicado a la obra y la memoria de «El Negro».
Las mas leidas de Región
Paritarias bonaerenses: septiembre quedaría sin aumento y los estatales aguardan por las reuniones
Capitán Sarmiento: Granja Tres Arroyos pidió el concurso preventivo, preocupación por los puestos de trabajo
San Pedro Country Music Festival: confirmaron la grilla completa y los horarios de los artistas
San Pedro: Un perro fue herido de un machetazo al defender a su dueña de un ataque de violencia de género
Inseguridad en Ramallo: asaltaron al juez Villafuerte Ruzo en su casa de Estancia Estrella Federal
La propuesta permitió al público disfrutar de una jornada que tuvo como eje central la música coral y el intercambio entre diferentes agrupaciones. El encuentro también funcionó como un espacio para acercar expresiones artísticas de Villa Ramallo y otras localidades de la región.
La convocatoria tuvo una importante presencia de espectadores, que acompañaron cada una de las presentaciones realizadas a lo largo de la noche en el Auditorio Libertador.
Música y propuestas para distintas generaciones
Luego de la actuación del conjunto anfitrión, llegó el turno de «Tren de Naranja y Limón», una agrupación infantil dirigida por Flor Grazul y Ana Clara Urquiza.
El coro presentó su propuesta artística ante el público y sumó una mirada vinculada a la participación de niños y jóvenes en la actividad coral. Su intervención formó parte de una programación que reunió diferentes estilos y generaciones en un mismo escenario.
La presencia de agrupaciones con distintas características permitió darle al encuentro una dinámica diversa y reforzó el carácter regional de la iniciativa cultural desarrollada en Villa Ramallo.
El cierre reunió a los tres coros sobre el escenario
La programación continuó con la actuación del Coro «La Eulogia», procedente de la ciudad de Rosario y dirigido por Diego Petrelli. La agrupación rosarina presentó su repertorio y completó la participación de los tres conjuntos convocados para la jornada.
Como cierre, los integrantes de las tres agrupaciones subieron simultáneamente al escenario del Auditorio Libertador para compartir una interpretación junto al público.
La canción elegida fue «Quién va a cantar», del reconocido compositor uruguayo Rubén Rada. De esta manera, «Cuando el canto va en camino» finalizó con una experiencia colectiva que reunió a los protagonistas de la noche y a los espectadores a través de la música.
El encuentro dejó así una nueva actividad cultural en Villa Ramallo, con la participación de artistas locales y visitantes y una propuesta que puso en primer plano el canto coral como espacio de encuentro e intercambio.