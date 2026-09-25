San Nicolás vive el 43° aniversario de la Virgen del Rosario con miles de peregrinos

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San Nicolás

La ciudad recibe a miles de fieles por el aniversario de la Virgen del Rosario de San Nicolás, con misas, procesiones y actividades durante todo el fin de semana.

San Nicolás vive este viernes una jornada central de fe y devoción por el 43° aniversario de la manifestación de la Virgen del Rosario. Desde ayer, miles de peregrinos llegaron desde distintos puntos del país para participar de las celebraciones en el Santuario y el Campito, en una agenda que continuará durante todo el fin de semana.

Miles de peregrinos llegaron a San Nicolás para el aniversario Las actividades comenzaron durante la tarde del jueves con el arribo de peregrinos provenientes de distintos lugares. Entre ellos estuvieron quienes llegaron caminando desde Buenos Aires y las comunidades de La Emilia y General Rojo. También habían arribado días atrás cientos de personas que participaron de la peregrinación desde Rosario.

La llegada de los fieles volvió a transformar al Santuario de María del Rosario de San Nicolás en el punto de encuentro de miles de personas que participan de esta celebración religiosa.

Durante la noche se realizó la tradicional vigilia de oración en el altar exterior del Santuario. A las 22:00 tuvo lugar la procesión de antorchas, que partió desde la Catedral y contó también con la imagen de San Nicolás de Bari.

Para facilitar el regreso de los peregrinos durante la madrugada, se dispuso además un servicio especial de colectivos.

Misas, procesión y rosario: el cronograma de este viernes El momento central de la jornada comenzó a la medianoche, con el tradicional saludo a María del Rosario de San Nicolás y la celebración de la primera misa del aniversario, presidida por el obispo de la Diócesis de San Nicolás, monseñor Hugo Santiago.

El cronograma de actividades continuará durante todo este viernes 25 de septiembre. En el Santuario habrá misas a las 6:00, 7:00, 8:00, 9:00, 10:00, 11:00, 12:00, 19:00 y 20:00.

También habrá confesiones a las 7:00 en la cripta posterior, mientras que en la cripta anterior se desarrollarán catequesis marianas a las 11:00 y a las 13:00.

A las 14:00, en el altar exterior, está prevista la adoración eucarística. Luego, a las 15:00, se realizará la procesión, el rezo del santo rosario y la misa central, nuevamente presidida por monseñor Hugo Santiago.

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Las actividades continuarán el sábado 26 y el domingo 27 de septiembre. Ambos días, a las 14:00, habrá una procesión por el Campito y el rezo del santo rosario.

La historia de la Virgen del Rosario de San Nicolás La devoción a la Virgen del Rosario tiene una larga historia en San Nicolás y en la región. Según la reconstrucción difundida por ACI Prensa, Nuestra Señora del Rosario fue la primera patrona del Curato de los Arroyos. En 1884, con la inauguración del templo parroquial de San Nicolás de Bari, llegó desde Roma una imagen de la Virgen del Rosario, bendecida por el papa León XIII.

La celebración de la Virgen continuó a través de los años y estuvo acompañada por la existencia de la Cofradía del Rosario y de la tradicional novena preparatoria.

El 25 de septiembre de 1983 comenzó una nueva etapa en la historia religiosa de la ciudad, cuando Gladys Quiroga de Motta manifestó haber visto y escuchado a la Virgen. Posteriormente, según su relato, identificó a la imagen con la Virgen del Rosario que se encontraba en el campanario de la parroquia y que había sido retirada por su deterioro.

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De acuerdo con los relatos vinculados a estas manifestaciones, la Virgen habría pedido la construcción de un templo en su honor y transmitido mensajes relacionados con la oración, la conversión y la consagración.

El reconocimiento oficial por parte de la Iglesia Católica llegó el 22 de mayo de 2016, cuando el entonces obispo de San Nicolás, monseñor Héctor Cardelli, firmó el decreto de aprobación de los acontecimientos y reconoció su carácter sobrenatural.