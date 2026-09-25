San Pedro: El HCD rechazó crear un fondo de bacheo con donaciones de funcionarios y vecinos

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La iniciativa de Martín Rivas proponía destinar aportes voluntarios de concejales, funcionarios y vecinos a la reparación de calles y caminos.

25 de septiembre de 2026 a las 08:37 a. m.

25 de septiembre de 2026 a las 08:37 a. m.

El Concejo Deliberante de San Pedro rechazó este jueves, durante una sesión realizada en Río Tala, el proyecto de ordenanza que proponía crear un Fondo Especial de Bacheo integrado por donaciones voluntarias de funcionarios, concejales y vecinos. La iniciativa obtuvo cuatro votos favorables y fue rechazada por 14 ediles.

El proyecto para financiar obras de bacheo en San Pedro La propuesta había sido presentada por el concejal Martín Rivas y planteaba la creación de una herramienta con afectación específica para el mantenimiento y la reparación de calles y de la red vial del partido de San Pedro.

De acuerdo con lo expuesto durante la sesión, el fondo se conformaría a partir de donaciones voluntarias provenientes de las dietas de los concejales y de los salarios de los funcionarios, además de la posibilidad de incorporar aportes de vecinos.

Rivas sostuvo que el proyecto había sido trabajado junto con el Departamento Ejecutivo y señaló particularmente la participación del secretario de Servicios Públicos, quien habría realizado aportes y observaciones durante el tratamiento en comisión.

El autor de la iniciativa defendió la creación del fondo como una alternativa para contar con recursos destinados específicamente al mejoramiento de las calles. Finalmente, solamente recibió el acompañamiento de los concejales Mauro De Rosa, Fernando Negrete y Diego Lafalce.

Cruces entre los concejales durante el debate Uno de los primeros cuestionamientos fue planteado por el concejal Damián Mosquera, quien expresó reparos respecto de establecer desde una ordenanza la posibilidad de disponer aportes sobre los ingresos de otros funcionarios y concejales.

Mosquera recordó que durante la campaña electoral había asumido públicamente el compromiso de donar sus dietas y sostuvo que lo hacía sin necesidad de generar una estructura específica. Al mismo tiempo, planteó que cada funcionario o trabajador podía atravesar diferentes situaciones personales y económicas.

La discusión derivó en un intercambio con Diego Lafalce, integrante del recientemente denominado bloque Primero San Pedro. El edil sostuvo que los concejales son legisladores y servidores públicos y consideró que el fondo constituía una herramienta voluntaria que no obligaba a realizar aportes.

El debate subió de tono cuando Rivas cuestionó la forma en que algunos dirigentes realizan donaciones y mencionó al concejal Ariel Rey. El edil de San Pedro Puede respondió que no consideraba necesario crear una estructura administrativa para canalizar donaciones y defendió las contribuciones que había realizado anteriormente a instituciones.

Cuarto intermedio y rechazo del proyecto en el HCD Los cruces continuaron durante la sesión hasta que Rivas volvió a responder a sus pares, en un intercambio que incluyó cuestionamientos personales. Ante esta situación, la concejal Paola Basso, del bloque Nuevos Aires, pidió la aplicación del reglamento del Concejo Deliberante.

Basso hizo referencia al artículo 108, que establece pautas vinculadas al orden durante las sesiones y contempla las alusiones personales, los insultos y las interrupciones reiteradas.

En medio de gritos y discusiones entre los concejales, la Presidencia resolvió disponer un cuarto intermedio con el objetivo de recuperar el orden de la sesión. Luego de la interrupción, los ediles retomaron el tratamiento del proyecto y finalmente procedieron a la votación.

El resultado fue de 14 votos en contra y cuatro a favor, por lo que la iniciativa para crear el Fondo Especial de Bacheo quedó rechazada por el Concejo Deliberante de San Pedro.