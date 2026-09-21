Ramallo cobra $37.000 por camión y entrega a una empresa privada el sistema por 20 años

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La Municipalidad de Ramallo extendió a todo el tránsito pesado una tasa de $37.000 por ingreso, medida cuestionada por transportistas y entidades empresarias.

E Municipio de Ramallo extendió a todos los camiones que ingresen al partido el cobro de una tasa de $37.000 por cada acceso. El sistema se aplica sobre un corredor estratégico de 5,1 kilómetros y fue adjudicado a una empresa privada por 20 años, en medio de reclamos del sector empresario.

Ramallo amplió el cobro de la tasa al tránsito pesado La Tasa de Tránsito Pesado existe en Ramallo desde 2002 y hasta ahora alcanzaba a un grupo reducido de empresas. Con la instalación de un nuevo sistema de control sobre el Acceso Sánchez, el municipio busca extender el pago a todos los vehículos pesados que ingresen al distrito.

El esquema establece un valor de $37.000 por cada ingreso de un camión al partido. En caso de acceder a una planta industrial, se suma otro cargo de $25.000.

El sistema se implementa sobre el ex Camino Provincial Ruta 87, un corredor de 5,1 kilómetros que conecta la Ruta Nacional N° 9 con el parque industrial y el Puerto de San Nicolás. Por allí circulan vehículos vinculados con la actividad industrial y logística de la región.

El municipio sostiene que la tasa tiene como contraprestación tareas de mantenimiento de la calzada, demarcación vial, iluminación, cartelería, corte de pasto y asistencia para los transportistas. También anunció una playa de estacionamiento con duchas, sanitarios y puestos gastronómicos.

Según la información difundida por el municipio y medios locales, las empresas radicadas en Ramallo cuentan con un esquema diferente: realizan un pago diario y disponen de hasta diez accesos incluidos.

Transportistas y empresarios cuestionan el sistema de Ramallo La Federación Argentina de Entidades Empresarias del Autotransporte de Cargas (Fadeeac) y la Unión Industrial de la Provincia de Buenos Aires (UIPBA) presentaron un reclamo ante la Secretaría de Transporte del Ministerio de Economía y solicitaron la suspensión de la medida.

Las entidades cuestionan que el mecanismo pueda funcionar, en los hechos, como un peaje y plantean reparos sobre el cobro asociado al ingreso de mercaderías al municipio.

Entre los argumentos presentados se menciona la existencia de un pago por ingresar, un monto establecido por unidad y un sistema de cobro anticipado mediante TAG, características que las organizaciones consideran similares a las de un peaje.

También cuestionan que el Acceso Sánchez sea el único ingreso habilitado para el tránsito pesado, sin una vía alternativa para entrar o salir del partido.

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Fadeeac calculó además que el costo por kilómetro generado por el esquema de Ramallo resulta un 120% superior al correspondiente al peaje del Puente Zárate-Brazo Largo.

A la tasa de $37.000 por ingreso se suma otro gravamen municipal vigente desde enero, equivalente al 2% sobre cada litro de combustible comercializado en las estaciones de servicio del distrito.

Plus Byte operará el sistema durante 20 años La Municipalidad de Ramallo adjudicó mediante la Licitación Pública N° 3/2025 a Plus Byte S.R.L. la instalación de dos pórticos tecnológicos sobre el ex Camino Provincial Ruta 87 y la operación del sistema de percepción del gravamen.

De acuerdo con la información publicada por Infobae, la empresa recibirá aproximadamente el 50% de la recaudación durante los 20 años establecidos para la concesión.

El sistema alcanzaría a unas 100 empresas de transporte de diferentes puntos del país que desarrollan actividades de manera habitual en Ramallo.

Las estimaciones del sector transportista ubican el impacto anual de la tasa entre $100 millones y $500 millones por empresa, dependiendo de la cantidad de ingresos y del nivel de actividad.

Las entidades empresarias advierten que ese costo podría trasladarse a las operaciones de carga y descarga y repercutir sobre industrias y actividades vinculadas con el puerto regional.

El debate se inscribe además en una discusión más amplia sobre las tasas municipales que afrontan las empresas. Desde el sector industrial cuestionan el impacto de estos tributos sobre los costos de producción y la competitividad.