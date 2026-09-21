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San Pedro registró 81 accidentes en avenidas y rutas entre enero y agosto

La Dirección de Tránsito informó 81 accidentes en cinco corredores de San Pedro durante los primeros ocho meses de 2026.

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21 de septiembre de 2026 a las 01:15 p. m.
Un informe de la Dirección de Tránsito contabilizó 81 accidentes en cinco corredores. La avenida 3 de Febrero-B. Moreno concentró casi la mitad.
Foto: eldiariodesanpedro.com.ar

La Dirección de Tránsito de la Municipalidad de San Pedro contabilizó 81 accidentes entre enero y agosto de 2026 en cinco corredores viales del partido. El relevamiento mostró una marcada concentración de los hechos sobre 3 de Febrero-Bartolomé Moreno, donde se registraron 38 casos, casi la mitad del total informado.

3 de Febrero-Bartolomé Moreno concentró la mayor cantidad de accidentes

De acuerdo con las estadísticas difundidas por la Dirección de Tránsito, a cargo de Armando Caballero, el corredor de 3 de Febrero-Bartolomé Moreno fue el que acumuló más accidentes durante el período analizado.

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En esos ocho meses se registraron 38 accidentes, cifra que representa el 47% de los 81 hechos incluidos en el relevamiento. De esta manera, prácticamente uno de cada dos accidentes contabilizados por el área municipal ocurrió en este sector de San Pedro.

La concentración de casos convierte a este corredor en el principal punto dentro de los sectores contemplados por la estadística oficial correspondiente al período enero-agosto.

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Cuántos accidentes se registraron en los otros corredores de San Pedro

El segundo lugar del relevamiento corresponde al corredor de 11 de Septiembre, donde fueron contabilizados 16 accidentes, equivalentes al 20% del total.

Por su parte, el sector conformado por Lucio Mansilla-Juan B. Justo registró 15 accidentes, que representan el 18% de los casos relevados.

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En Sarmiento se contabilizaron otros 8 accidentes, equivalentes al 10% del total, mientras que el sector de Ruta 1001 y el cruce con General Belgrano registró 4 hechos, aproximadamente el 5%.

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En conjunto, los cinco corredores incluidos en el informe sumaron los 81 accidentes registrados durante los primeros ocho meses del año.

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Qué alcance tiene el informe de accidentes viales

Desde la Dirección de Tránsito aclararon que las cifras corresponden exclusivamente al período comprendido entre enero y agosto de 2026 y a los corredores incluidos en el relevamiento.

Por este motivo, los 81 accidentes no representan necesariamente la totalidad de los siniestros viales ocurridos en todo el partido de San Pedro durante esos ocho meses. Se trata de los hechos contabilizados dentro de los sectores contemplados por la estadística municipal.

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Los datos permiten, de todos modos, observar una marcada concentración de accidentes en 3 de Febrero-Bartolomé Moreno, con 38 casos, seguido por 11 de Septiembre, con 16, y Lucio Mansilla-Juan B. Justo, con 15.

La información difundida por la Municipalidad de San Pedro aporta así un panorama específico sobre los corredores incluidos en el relevamiento y permite identificar cuáles concentraron la mayor cantidad de hechos durante el período analizado.

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