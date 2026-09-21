Ramallo: Ruta 1001, cuestionan que las obras no incluyan una solución integral para el tránsito

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Las mejoras previstas en la Ruta Provincial 1001 generan debate en Ramallo por el tránsito pesado y la necesidad de sumar banquinas, señalización y seguridad vial.

Las obras anunciadas para la Ruta Provincial 1001 volvieron a poner bajo análisis las condiciones de uno de los principales corredores de circulación de Ramallo. Aunque la intervención sobre el pavimento representa una mejora, distintos cuestionamientos apuntan a la necesidad de avanzar con una planificación más amplia que contemple seguridad vial, accesos y tránsito pesado.

El tránsito pesado, uno de los principales desafíos de la Ruta 1001 Uno de los aspectos que genera mayor preocupación es la circulación permanente de camiones y vehículos de gran porte. El peso y la frecuencia de este tránsito representan una exigencia constante para el pavimento y plantean la necesidad de contar con una infraestructura preparada para soportar esas condiciones.

En ese contexto, las tareas sobre la calzada pueden significar una mejora concreta, pero también aparece el interrogante sobre su duración si no están acompañadas por un esquema de mantenimiento adecuado y otras intervenciones vinculadas con las características del corredor.

La discusión se centra, de esta manera, en si las obras previstas permitirán resolver parte de los problemas actuales o si serán necesarias nuevas intervenciones en el corto o mediano plazo.

Banquinas y señalización, puntos clave para mejorar la seguridad vial Otro de los aspectos señalados está relacionado con las banquinas y la señalización. Las condiciones de estos sectores son fundamentales para mejorar la seguridad de quienes circulan por la ruta, especialmente en una traza que soporta un volumen importante de tránsito pesado.

A esto se suman las condiciones de los accesos y las transiciones entre la ruta y las zonas urbanizadas. La circulación cotidiana de vecinos, trabajadores y transportistas requiere que esos puntos sean considerados dentro de cualquier proyecto que busque mejorar de manera sostenida el funcionamiento de la Ruta 1001.

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Entre las alternativas que aparecen en el debate figuran la consolidación de banquinas, una señalización adecuada y la evaluación de posibles colectoras que permitan ordenar la circulación y mejorar las condiciones de seguridad.

La Ruta 1001 y la necesidad de una planificación integral en Ramallo La problemática también alcanza la relación de la Ruta 1001 con otros corredores, accesos y calles de Ramallo y Villa Ramallo. El funcionamiento del sistema vial no se limita a una única arteria y una modificación puntual puede trasladar parte de los inconvenientes hacia otros sectores si no existe una planificación general.

Por eso, el debate excede el estado del pavimento. La discusión pasa por determinar si las mejoras anunciadas forman parte de una solución duradera o si constituyen una intervención parcial frente a una problemática que se viene acumulando desde hace años.