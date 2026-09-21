San Pedro: Robaron cuatro transformadores de gran porte en distintos puntos de la Ruta 191

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COOPSER denunció la sustracción de cuatro equipos de distribución eléctrica en distintos kilómetros de la Ruta 191. El robo provocó cortes y pérdidas económicas.

COOPSER denunció el robo de cuatro transformadores de distribución eléctrica de gran porte que estaban instalados a lo largo de la Ruta 191, en jurisdicción de San Pedro. Los equipos fueron sustraídos en distintos puntos de la traza y el hecho provocó interrupciones en el suministro eléctrico, además de un importante perjuicio económico para la cooperativa.

Cuatro transformadores fueron robados en la Ruta 191 Los robos fueron detectados luego de que, entre las 6:30 y las 9:00, distintos usuarios se comunicaran con COOPSER para informar la falta de tensión en diferentes sectores de la Ruta 191.

A partir de esos avisos, los operarios realizaron las verificaciones correspondientes y constataron que cuatro transformadores habían sido retirados de sus lugares de instalación.

Según informó la entidad, los equipos sustraídos fueron el transformador N.º 210, de 40 kVA, ubicado en el kilómetro 8; el N.º 1500, también de 40 kVA, situado en el kilómetro 15,5; el N.º 1584, de 10 kVA, instalado en el kilómetro 20; y el N.º 1518, de 25 kVA, localizado en el kilómetro 30.

Preocupación por la logística necesaria para retirar los equipos Desde COOPSER señalaron que las características de los transformadores hacen que su sustracción no pueda concretarse de manera rápida. Se trata de equipos de grandes dimensiones y considerable peso, cuyo retiro requiere herramientas, tiempo y una logística específica.

La cooperativa manifestó su preocupación por la posibilidad de que los cuatro robos hayan podido realizarse sin ser advertidos. En ese sentido, remarcaron que uno de los equipos se encontraba incluso en las inmediaciones de un destacamento policial.

La sucesión de hechos generó inquietud dentro de la entidad, tanto por las características del procedimiento utilizado para retirar los transformadores como por las consecuencias que tiene sobre la prestación del servicio eléctrico a los usuarios de la zona.

El robo genera pérdidas y obliga a reponer equipamiento Además de los inconvenientes ocasionados a los usuarios por las interrupciones del suministro, COOPSER advirtió que la reposición de los transformadores representa un perjuicio económico importante para la cooperativa y sus asociados.

La entidad deberá afrontar gastos extraordinarios para recuperar los equipos necesarios y realizar las reparaciones correspondientes, con el objetivo de restablecer la continuidad operativa del servicio en los sectores afectados.