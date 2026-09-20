“JOB”: una mirada sobre la pérdida, la fe y las preguntas que no tienen respuesta

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Cultura

El actor sampedrino Luciano Juhant llegará este domingo a Pergamino para presentar su unipersonal “JOB”, una obra que aborda la experiencia límite de la pérdida total y el conflicto entre la necesidad de creer y la imposibilidad de comprender.

Este domingo llegará a Pergamino el actor sampedrino Luciano Juhant, quien presentará su unipersonal “JOB”, una propuesta teatral que atraviesa una de las experiencias más difíciles del ser humano: enfrentarse a la pérdida total y a la necesidad de encontrar un sentido frente al dolor.

La función será a las 20:00 en Habemus Theatrum, Jujuy 227, y las entradas anticipadas pueden adquirirse comunicándose al 2477 451467.

Inspirada en la figura bíblica de Job, la obra presenta a un hombre correcto, ordenado y creyente que ve cómo su vida comienza a desarmarse a partir de una sucesión de golpes que no admiten una explicación sencilla. Frente a ese escenario, sus certezas son puestas a prueba y aparece una pregunta central: qué sucede con la fe cuando aquello que ocurre parece no tener respuesta.

A lo largo de siete estaciones, el lenguaje se vuelve progresivamente insuficiente y el cuerpo toma la palabra. El espectáculo transita el dolor, la incertidumbre y el desconcierto sin recurrir a una mirada épica ni buscar un consuelo inmediato, sino dejando abiertas las preguntas.

La dramaturgia pertenece a Marina Seery, quien comparte la dirección con Nicolás Echevarría, responsable también del sonido y la iluminación. La producción está a cargo de Wojtyla Teatro Café de San Pedro.