“Todas las Voces”: una nueva edición del encuentro coral que une música y solidaridad

Cultura

La propuesta, que reunirá a tres agrupaciones corales, tendrá como finalidad colaborar con instituciones de distintos barrios de la ciudad.

La música coral volverá a convertirse en un espacio de encuentro, intercambio y solidaridad el próximo sábado 19, a partir de las 20:00, cuando la parroquia Nuestra Señora de Luján, ubicada en Bolivia 230, reciba la cuarta edición del Encuentro Coral Diverso Solidario “Todas las Voces”.

La propuesta reunirá a tres agrupaciones que llegarán con diferentes repertorios y experiencias, en una jornada destinada a celebrar la música coral y, al mismo tiempo, contribuir con quienes más lo necesitan. Participarán el Coro Municipal de Lincoln, de la ciudad de Lincoln, dirigido por Virginia Abadía; la Agrupación Coral Baradero, de Baradero, bajo la dirección de Juan Sebastián Concilio; y el Coro Matices, de Pergamino, dirigido por María Auil, agrupación que además tiene a su cargo la organización del encuentro.

Como en las ediciones anteriores, la actividad tendrá un marcado carácter solidario. La entrada consistirá en la donación de alimentos no perecederos y leche en polvo, que en esta oportunidad serán destinados al Comedor “Copa de Leche del Sol”, del barrio Itatí, y a Casa Pueblo “Alexander Graef”, del barrio Kennedy.

De esta manera, “Todas las Voces” propone conjugar el valor artístico de la actividad coral con una acción concreta de acompañamiento a instituciones que desarrollan una importante tarea comunitaria. El encuentro también permitirá compartir experiencias entre agrupaciones de distintas localidades y acercar al público una expresión musical que encuentra en el canto colectivo una de sus principales características.

Una trayectoria construida a través del canto El Coro Matices nació en 2009 y está integrado principalmente por docentes jubiladas. Actualmente es una agrupación independiente y desarrolló una trayectoria marcada por la participación en encuentros y conciertos corales tanto en Pergamino como en otras localidades de la provincia de Buenos Aires.

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La agrupación inició su actividad bajo la dirección de Hugo Ramallo. En 2016 asumió la dirección Natalí Basílico, mientras que desde mediados de 2018 la conducción artística está a cargo de María Auil.

A lo largo de estos años, Coro Matices ha participado de distintos encuentros corales dentro y fuera de la provincia, generando vínculos con otras agrupaciones y ampliando su experiencia artística. En 2019 celebró su décimo aniversario, reafirmando una trayectoria sostenida en el tiempo y el compromiso de sus integrantes con la actividad coral.