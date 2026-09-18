Una ciudad, muchos escenarios y un fin de semana para disfrutar

> Una ciudad, muchos escenarios y un fin de semana para disfrutar

Cultura

Pergamino ofrece una nutrida agenda cultural con propuestas para todos los gustos. Habrá teatro, rock, tango, folklore, cumbia, blues, stand up, danza y performances, además de cine, muestras de arte y distintas alternativas para recorrer museos y espacios vinculados con la historia y el patrimonio.

18 de septiembre de 2026 a las 09:30 a. m.

18 de septiembre de 2026 a las 09:30 a. m.

Pergamino vuelve a desplegar una variada cartelera cultural para este fin de semana, con actividades que se extenderán desde el viernes hasta el domingo y que tendrán como protagonistas a artistas, músicos, actores y agrupaciones locales, junto con invitados de distintas ciudades.

La programación atraviesa diferentes géneros y disciplinas: desde los escenarios de teatro y las presentaciones musicales hasta las salas de cine, las muestras de artes visuales y los espacios que abren sus puertas para acercar al público a la historia de la ciudad y la región.

Una agenda amplia y diversa que vuelve a poner en movimiento a salas, clubes, centros culturales, bares y museos, con opciones para disfrutar de un nuevo fin de semana de cultura y espectáculos en Pergamino.

Bellas Artes Falso Velorio Este viernes en la sala mayor de Bellas Artes, será la función de despedida de la obra Falso Velorio, una experiencia creada y dirigida por Maury Pitrelli, que transforma al espectador en parte activa de una ceremonia fúnebre tan absurda como desopilante.

Avenida Alsina y Moreno, a las 21:00. Entradas a través del Instagram oficial @falsovelorio.

ArteMás “Tramas que hablan” En la galería ArteMás se habilitó “Tramas que hablan”, la primera muestra individual de la artista Laura Aguilá, una propuesta que invita a descubrir las posibilidades expresivas del papel artesanal y el universo natural que lo rodea.

Echevarría 555. Entrada libre y gratuita. La muestra podrá visitarse de miércoles a viernes, de 17:30 a 19:30.

Cinema Pergamino Un estreno En Cinema Pergamino se estrena este viernes la película “Resident Evil: Noche cero”. Continúan en cartel “Tadeo Jones y la lámpara maravillosa”, “Yo, Narciso”, “Hechizo de amor: la magia continúa” y “El heladero”. Unicamente durante el sábado 19 y el domingo 20 se proyectará “Minions y Monstruos”. El próximo martes 22 continuará el ciclo Cinema Club Pergamino, con la película mexicana “Moscas”.

Complejo LA OPINION Plaza. Más información y reserva de entradas al 2477 414211 (solo por la tarde). Días y horarios de proyecciones en el Instagram: @cinemaperga

Centro Cultural Registrarte Noche de Rock Este sábado habrá rock en el Centro Cultural Registrarte. Se presenta la agrupación local Púrpura, integrada por Lucía Cianci, Guillermo Colautti, Héctor Pistol, Edgardo Coleta, Pablo Sosa y Queco Bernal.

Sarratea 211, a las 21:00. Anticipadas a $8000; en puerta $10000. Servicio de bufet. Capacidad limitada.

Nuestra Señora de Luján “Todas las voces” Este sábado se desarrollará una nueva edición de “Todas las voces”, un encuentro coral, diverso y solidario. Participarán: el Coro Municipal de Lincoln, la Agrupación Coral Baradero y el Coro Matices, de Pergamino, agrupación que además tiene a su cargo la organización del encuentro.

Bolivia 230, a las 20:00. Entrada: alimentos no perecederos y leche en polvo.

Florentino Teatro Bar Stand Up y Mónica Solá La programación del fin dde semana en Florentino Teatro Bar. Este viernes habrá stand up. Se presentan Iván Doder, Caro Lattanzio, Juan Gabriel, Dany García, Pablo Daponte y Sebas Bellabarba. Este sábado se presenta la cantante local Mónica Solá para ofrecer una propuesta especialmente dedicada al tango. Estará acompañada por Roberto Lanzillotta en guitarra y Gonzalo Villalva en bandoneón.

Lorenzo Moreno 982, ambos días a las 21:30. Reservas al WhatsApp al 2477 554459.

Centro Cultural Registrarte “Imágenes disparadas” En el Centro Cultural Registrarte, ubicado en Sarratea 221, se habilitó “Imágenes disparadas”, una muestra que reúne la mirada y el talento de reconocidos historietistas e ilustradores argentinos para homenajear al fotoperiodista Pablo Grillo, víctima de la violencia policial mientras se encontraba realizando su trabajo.

Sarratea 221. Entrada libre y gratuita.

Club Centenario Música y baile Este viernes, sábado y domingo habrá música y baile en el salón del Club de Fomento Barrio Centenario. El viernes regresa el folklore, los payadores y el canto popular. Se presentan: Omar González, Amanecidos, Juan Carlos Méndez, y los payadores: Alejandro Armendariz y “Tato” Vaquero. Además estarán: Nico Díaz, Juan José Martínez (el camionero cantor) y Enzo Carmona (el tambero cantor). Informes al 2477 453334.

El sábado llega desde Uruguay Matías Valdéz (anticipadas a $20000).

El domingo se recibe a la primavera con Luis Toro, Chelo La Bestia y Emma Pochi (damas a $5000 y caballeros $7000).

Avenida Juan B. Justo 2100 – 2198.

Habemus Theatrum “Todas las canciones de amor” y “JOB” Este sábado en la sala Habemus Theatrum reponen la obra “Todas las canciones de amor”, de Santiago Loza, con dirección de Fabricio Sceglio y Gustavo Bevacqua y protagonizada por Pamela Lombari y Ezequiel Gabella. Este domingo llega de San Pedro el actor Luciano Juhant con su unipersonal JOB. Un hombre —correcto, ordenado, creyente— ve cómo su vida se desarma en una sucesión de golpes que no admiten explicación.

Jujuy 227, sábado a las 21:00; domingo a las 20:00. Reservas al 02477 451467.

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El Yerta Club Cultural Música y teatro Este fin de semana habrá espectáculos en El Yerta Club Cultural. Este viernes se realiza un homenaje a Amy Winehouse a cargo de Isabel Aguilar en voz y Enzo Puebla, Fran y Gabriel Selva (anticipadas a $15000; en puerta $18000). El sábado habrá danza, teatro y performance con el espectáculo “Extenuadas” bajo la dirección de Mora Biscayart. El domingo llega por primera vez a Pergamino el cantautor Adrián Berra para brindar un concierto íntimo con canciones de su último disco: Antes de saltar (anticipadas a $20000, $25000 y $30000).

Estrada 1953, viernes y sábado a las 21:00; domingo, a las 20:00. Más información al 2477 550011 o al Instagram @elyertacc

Barra y servicio de bufet autogestionado por el espacio.

Bufet 88 bailable Música y baile Este viernes y sábado habrá música y baile en Bufet 88. Este viernes se presenta Chelo La Bestia (anticipadas hasta las 13:00 a $8000). El sábado animará la noche Claudio y la nueva imagen, y se elegirá la reina y el rey de la primavera (anticipadas hasta las 13:00 a $6000). En las dos jornadas se contará con la musicalización del DJ Gustavo.

Almafuerte 160, viernes y sábado a las 21:30. Reservas al 2477 454321.

New Park La Beriso Este sábado se presenta en Pergamino la banda de rock La Beriso, en el marco de la gira El pasado vuelve a sonar, en que repasa grandes canciones y clásicos que hace tiempo no sanaban en los escenarios.

Avenida Bucar 1450, a las 20:000. Entradas en Peppers en Azcuénaga y Dorrego o por planetaentradas.

Ritmo Club Resto Bar Noche Retro, Mónica Rodríguez y blues Ritmo Club Resto Bar anuncia su programación del fin de semana: este viernes la propuesta es una Noche Retro (edición primavera). El sábado se presenta la cantante local Mónica Rodríguez, con artistas invitados. El domingo habrá blues con la propuesta Oseando Blues con Tony en la Selva.

Avenida Alsina 950, el viernes a las 23:00; sábado y domingo a las 21:00. Reservas al 2477 318000. Instagram: ritmoclurestobar

Don Pedro con Espinas Manzanilla & The Drink Team Este sábado en Don Pero habrá cumbia en vivo “para mover el esqueleto” con Manzanilla & The Drink Team.

Alvear 1545, a las 22:00 (puntual). Anticipadas a $10000; en puerta $15000. Habrá sorteos.

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Manuel Ocampo OcamFeria Este domingo se llevará a cabo en la localidad de Manuel Ocampo una nueva edición de OcamFeria Las plazas de unen, con música para bailar y puestos de emprendedores y artesanos. Actuán: Taller de Folklore “Nunca es tarde” de El Socorro, Grupo de Danzas “El reencuentro” de Salto, y el grupo Cumbia Forever.

Desde las 13:00. Entrada libre y gratuita.

Museo Héroes de Malvinas Visita El Museo Héroes de Malvinas podrá visitarse este viernes de 16:30 a 20:00; el sábado y el domingo de 10:00 a 13:00.

Alsina 383, dentro del predio del ex Ferrocarril Mitre. Entrada libre y gratuita.

Casa Natal Illia Visita al Museo El Museo Casa Natal Don Arturo Illia, una de las pocas casas natales de presidentes argentinos que se mantienen en pie en el país y que sigue perteneciendo a la familia, tiene visitas guiadas los sábados, de 16:00 a 18:00 y domingos, de 10:00 a 11:30. Entrada libre y gratuita.

Avenida Jáuregui y Becerra. Pergamino.tur.ar

Mariano Benítez Museo Batallas de Cepeda El Museo Batallas de Cepeda ubicado en la localidad de Mariano Benítez, podrá visitarse los sábados, domingos y feriados de 16:00 a 19:00. Durante el recorrido los visitantes pueden conocer tres unidades temáticas principales: Las Batallas, la historia del pueblo y la Casa Villanueva. Como siempre, el acceso será libre y gratuito, con el objetivo de favorecer la visita de vecinos, turistas y escuelas de la región.

Museo Municipal Historia de Pergamino En el Museo Municipal “Giuníppero Castellano”. Lunes a viernes de 9:00 a 13:00; jueves, viernes y sábados de 16:30 a 20:00; sábados y domingos de 10:00 a 13:00. Entrada libre y gratuita.