Música de cámara con sello del Conservatorio Juan Carlos Paz

Cultura

Este sábado se desarrollará un concierto protagonizado por docentes y egresados de la institución. El programa reunirá obras para saxo alto y piano, y violonchelo y guitarra, con un recorrido por distintas estéticas musicales desde el siglo XIX hasta el XX.

Este sábado a las 20:00, la Sala de Conciertos del Conservatorio de Música “Juan Carlos Paz” será escenario de una nueva propuesta dedicada a la música de cámara, con la participación de cuatro instrumentistas vinculados a la institución. El concierto estará a cargo de Pedro Ludueña, en piano; Ignacio Katz, en saxo alto; Maribel Asset, en violonchelo; y Félix Robledo, en guitarra, todos ellos docentes y/o egresados del Conservatorio.

La propuesta invita a recorrer distintas épocas y lenguajes de la música académica a través de un repertorio especialmente seleccionado para dos formaciones: saxo alto y piano, por un lado, y violonchelo y guitarra, por otro.

La primera parte estará protagonizada por Ignacio Katz y Pedro Ludueña, quienes interpretarán una serie de obras vinculadas al Neoclasicismo francés. Se trata de un período caracterizado por la recuperación y reelaboración de formas y recursos de la tradición musical, pero desde una perspectiva moderna, con nuevas búsquedas sonoras y compositivas.

En la segunda parte, Maribel Asset y Félix Robledo tomarán el relevo para presentar un repertorio que propone un recorrido más amplio, desde comienzos del siglo XIX hasta diferentes estéticas musicales desarrolladas durante el siglo XX. De este modo, el programa permitirá apreciar la evolución de lenguajes, recursos y formas de composición a través de distintas generaciones de autores.

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Entre los compositores incluidos en el concierto se encuentran Héctor Villa-Lobos, Darius Milhaud, Leonhardt von Call y Radamés Gnattali, cuyos trabajos representan diferentes momentos y tradiciones dentro de la música de cámara y de la creación académica.

La presentación tendrá lugar en San Martín 621, sede del Conservatorio de Música “Juan Carlos Paz”, y constituirá además una oportunidad para acercarse al trabajo de músicos formados o vinculados con esta institución, en una propuesta que combina la interpretación, el intercambio y la difusión del repertorio de cámara.