> Baradero: Gonzalo Carreras ganó la medalla de oro en los Juegos Suramericanos

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El palista baraderense del Club Náutico San Pedro integró el K4 masculino argentino que se impuso en los 500 metros de canotaje en la Laguna Setúbal.

25 de septiembre de 2026 a las 08:33 a. m.

25 de septiembre de 2026 a las 08:33 a. m.

El deportista de la ciudad de Baradero, Gonzalo Carreras, tuvo una destacada actuación en los Juegos Suramericanos Santa Fe 2026 y se consagró campeón junto al equipo argentino de canotaje. El palista del Club Náutico San Pedro integró el K4 masculino que ganó la prueba de 500 metros en la Laguna Setúbal.

Gonzalo Carreras y un oro para el canotaje argentino La jornada fue especialmente positiva para la delegación argentina, que sumó varias medallas en las competencias desarrolladas en territorio santafesino. En la Laguna Setúbal, el canotaje de velocidad tuvo un protagonismo central con tres medallas de oro obtenidas en un breve lapso.

Entre esos triunfos estuvo el conseguido por el K4 masculino argentino, integrado por Agustín Vernice, Gonzalo Carreras, Vicente Bérgamo y Rubén Rézola. El bote nacional se impuso en la prueba de 500 metros y le permitió al deportista baraderense subir a lo más alto del podio.

El palista del Club Náutico San Pedro fue campeón en los 500 metros Carreras, representante del Club Náutico San Pedro, formó parte de una embarcación que logró imponerse en una de las pruebas de velocidad del programa de los Juegos Suramericanos.

El resultado representa un nuevo logro para el palista de Baradero, que compite en representación de una institución con fuerte presencia en el desarrollo del canotaje de la región. Su participación en la competencia internacional también vuelve a poner al deporte de la zona en el escenario sudamericano.

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La definición del K4 masculino llegó apenas cinco minutos después de la victoria del equipo femenino argentino en la misma distancia. Magdalena Garro, Paulina Barreiro, Candelaria Sequeira y Lucía Dalto fueron las integrantes del bote que consiguió el primer oro argentino de esa seguidilla.

Argentina alcanzó las 60 medallas de oro El triunfo de Carreras y sus compañeros se produjo en una jornada de gran cosecha para la delegación argentina en los Juegos Suramericanos Santa Fe 2026.

Además de los dos K4 de 500 metros, Argentina consiguió otra medalla dorada en canotaje de velocidad con Aramis Sánchez y Santiago Piedras. De esta manera, la disciplina aportó tres títulos en un período muy corto y contribuyó a que la delegación nacional alcanzara las 60 medallas de oro en la competencia.