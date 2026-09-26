San Antonio de Areco: Ruta 41, el bypass avanza y el asfalto ya está cada vez más cerca

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La obra sobre la Ruta Provincial 41 sumó un nuevo avance con la colocación de la imprimación en el bypass, un paso previo al asfaltado del tramo.

En San Antonio de Areco las obras de la Ruta Provincial 41 avanzaron durante las últimas horas con la colocación de la carpeta de imprimación sobre el bypass, en el sector donde se encuentra el nuevo puente. El trabajo representa una etapa previa al asfaltado y acerca la intervención a la futura habilitación del tramo para el tránsito.

La imprimación prepara la base para el asfalto La imprimación consiste en la aplicación de una capa sobre la base de tosca previamente ejecutada. Su función es sellar y consolidar la superficie, además de evitar que el material se levante o se desplace antes de la colocación de la carpeta asfáltica.

El avance permite observar una nueva etapa de la obra sobre la Ruta Provincial 41, donde los trabajos se concentran actualmente en la preparación de la estructura que permitirá completar el nuevo recorrido del bypass.

De acuerdo con lo explicado durante el recorrido realizado por Ricardo Sceppacuercia, el procedimiento es necesario para garantizar que la base quede preparada para recibir posteriormente el asfalto.

El bypass se acerca a una nueva etapa de la obra La intervención sobre este sector de la Ruta 41 contempla la construcción de un nuevo recorrido que permitirá vincular el bypass con el puente recientemente ejecutado. Por ese motivo, la finalización de las tareas de preparación de la base constituye uno de los pasos necesarios antes de avanzar con la pavimentación.

Con la imprimación ya colocada, el próximo objetivo será avanzar con la carpeta asfáltica, una instancia que permitirá darle terminación a la superficie de circulación y completar progresivamente la infraestructura prevista para este sector.

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La evolución de los trabajos marca así un cambio visible en el estado de la obra, que comienza a mostrar características más cercanas a una futura vía habilitada para el tránsito.

La Ruta 41 avanza hacia la habilitación del nuevo tramo La colocación de la imprimación se suma a las tareas que se vienen desarrollando en el entorno del nuevo puente y permite avanzar hacia las etapas finales de ejecución del bypass.

Una vez completado el asfaltado y las tareas complementarias que correspondan, el nuevo tramo podrá quedar en condiciones de ser habilitado para la circulación. La obra busca consolidar una nueva configuración de este sector de la Ruta Provincial 41, con el bypass y el puente como partes centrales de la intervención.