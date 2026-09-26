Villa Ramallo: Tres siniestros tras la reapertura de la Ruta 1001 reavivan los cuestionamientos por la seguridad

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Región

El despiste de un camión se sumó a dos vuelcos registrados durante el fin de semana del 12 y 13 de septiembre, a pocos días de la reapertura del tramo intervenido.

La Ruta 1001 volvió a quedar en el centro de la discusión luego de que un camión se despistara durante la noche del miércoles 23 de septiembre, pocos días después de la reapertura del tramo entre Villa Ramallo y la Ruta Provincial 51. El episodio se suma a dos vuelcos registrados anteriormente y renovó los cuestionamientos sobre las condiciones de circulación.

Nuevo despiste de un camión en la Ruta 1001 El último episodio ocurrió en la zona conocida como “la ese”, donde un camión cerrado terminó dentro de una cuneta y debió ser retirado con asistencia de una empresa privada. Hasta el momento no se informaron oficialmente las causas del despiste ni si hubo personas heridas como consecuencia del siniestro.

El hecho se produjo apenas unos días después de otros dos vuelcos registrados durante el fin de semana del 12 y 13 de septiembre, en el tramo comprendido entre la Ruta Provincial 51 y calle 24 de Octubre.

Uno de esos accidentes tuvo lugar en la denominada Curva del Ombú. Allí, un Ford Ka terminó volcado dentro del desagüe y su conductor debió ser trasladado al Hospital Gomendio para recibir atención médica.

La sucesión de episodios volvió a poner bajo la lupa las condiciones de seguridad de una traza que había sido habilitada recientemente después de una intervención ejecutada por el Municipio de Ramallo.

Qué obras se realizaron en el tramo entre Villa Ramallo y la Ruta 51 La intervención municipal fue presentada como una mejora destinada a consolidar la traza y facilitar la circulación por uno de los accesos utilizados por vecinos y vehículos de distinto porte.

La primera etapa de los trabajos comprendió aproximadamente 1.700 metros y contempló el aporte y compactación de tosca, la incorporación de escoria 0-10, tareas de perfilado y trabajos vinculados con las cunetas y los desagües.

En un primer momento, el Municipio había informado una inversión superior a los 100 millones de pesos. Posteriormente, el intendente Mauro Poletti estimó que el desembolso total para esta etapa rondaba los 200 millones de pesos.

Sin embargo, la reapertura del camino estuvo seguida por distintos cuestionamientos relacionados con las condiciones de circulación. Entre las observaciones difundidas aparecen referencias a la profundidad de algunas cunetas, la reducción del espacio disponible, la presencia de polvo y piedra suelta y la necesidad de reforzar la señalización.

También se planteó la importancia de contar con banquinas y medidas de seguridad acordes al tránsito pesado que utiliza habitualmente el corredor.

Seguridad vial y dudas sobre las condiciones de circulación Los accidentes registrados después de la reapertura generaron distintas interpretaciones acerca de los factores que podrían haber incidido en los episodios. Algunas observaciones apuntaron a las características que presenta actualmente la traza luego de los trabajos, mientras que otras consideraron que la velocidad y la adaptación de los conductores al nuevo estado del camino también pueden tener incidencia.

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En ese contexto, una de las cuestiones señaladas es la necesidad de reforzar la señalización para advertir a quienes circulan sobre las características del tramo intervenido y sobre sectores que pueden requerir una mayor precaución.

El nuevo despiste volvió a instalar el debate entre los usuarios habituales de la Ruta 1001 acerca de si las obras ejecutadas permitieron solucionar los problemas históricos del camino o si todavía existen aspectos vinculados con la seguridad vial que deberían ser revisados.