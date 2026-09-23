San Antonio de Areco: Ruta 41 avanzan las obras sobre el río Areco y toma forma el nuevo bypass

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Los trabajos avanzan sobre el cauce del río Areco y en la nueva traza de la Ruta 41, donde ya se observa un importante movimiento de suelo.

Las obras de la Ruta Provincial 41 continúan avanzando en el sector del río Areco, a la altura de San Antonio de Areco, con maquinaria trabajando tanto sobre el cauce como en la conformación de la nueva traza vial. El avance permite observar cambios importantes en el terreno y en la futura conexión.

Obras sobre el río Areco y movimiento de maquinaria En un nuevo recorrido por el sector, el periodista Ricardo Sceppacuercia mostró el estado actual de los trabajos a la altura del campo de Carballido, donde las tareas se aproximan al extremo del predio.

Uno de los aspectos que más se destaca en esta etapa es el bajo nivel que presenta actualmente el río Areco. Esta situación permite el ingreso de maquinaria a sectores del cauce y facilita las tareas que se desarrollan en la zona de la isla.

De acuerdo con lo observado durante el recorrido, los trabajos contemplan la intervención del terreno existente en medio del río, con tareas destinadas a profundizar el cauce y retirar parte del material del sector en función de la infraestructura vial que se está ejecutando.

La presencia de las máquinas dentro del área permite dimensionar la magnitud de la intervención y el movimiento de suelo que demanda la obra para modificar la configuración actual del lugar.

Cómo avanza la nueva traza de la Ruta 41 Otro de los puntos que quedó expuesto durante el recorrido es la diferencia de altura entre la actual Ruta 41 y la nueva traza que se está construyendo.

El nuevo terraplén ya alcanzó una altura considerable y comienza a modificar de manera visible la fisonomía del sector. Los trabajos de elevación y conformación de la futura calzada avanzan mientras continúa el movimiento de tierra en distintos puntos de la obra.

Según se informó durante el recorrido, la zona registró 12 milímetros de lluvia, aunque las tareas continuaron y permitieron observar el grado de avance alcanzado en el nuevo trazado.

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La construcción del terraplén constituye una de las etapas fundamentales para avanzar posteriormente hacia la conformación de la infraestructura vial definitiva, en un sector que presenta características particulares por la presencia del río Areco.

El bypass de la Ruta 41 toma forma en San Antonio de Areco En paralelo con las intervenciones sobre el río, continúa tomando forma el nuevo bypass de la Ruta Provincial 41, una de las obras centrales que se ejecutan en este tramo.

La nueva traza busca generar una modificación sustancial respecto del recorrido actual de la ruta y requiere importantes trabajos de preparación del terreno, elevación del terraplén y adecuación de los sectores atravesados por el proyecto.

Las imágenes registradas durante el recorrido permiten apreciar desde distintos puntos el avance de las máquinas y la transformación que está experimentando el área cercana al río Areco.

El desarrollo de la obra se mantiene así como uno de los principales cambios en la infraestructura vial de San Antonio de Areco, con trabajos que avanzan sobre el cauce y sobre la futura traza de la ruta.

El periodista Ricardo Sceppacuercia recorrió nuevamente el lugar y mostró en detalle el estado de los trabajos, permitiendo observar de cerca cómo avanza la construcción del bypass y la intervención prevista sobre el sector del río.