Zárate participó en un encuentro sobre discapacidad y gestión del riesgo

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Zárate

Funcionarias municipales participaron en Baradero de una jornada provincial sobre discapacidad y prevención de emergencias, con eje en la planificación ante posibles escenarios de El Niño.

23 de septiembre de 2026 a las 11:14 a. m.

23 de septiembre de 2026 a las 11:14 a. m.

Funcionarias de la Municipalidad de Zárate participaron en Baradero de un encuentro destinado a fortalecer la incorporación de la perspectiva de discapacidad en la Gestión Integral del Riesgo de Desastres. La jornada permitió abordar herramientas de prevención y respuesta ante emergencias y analizar posibles escenarios climáticos para la temporada 2026/2027.

Zárate participó de una jornada provincial sobre discapacidad La directora de Discapacidad, Solana López Canavese, y la directora general de Hábitat, Mayra Ghione, ambas integrantes de la Secretaría de Desarrollo Humano del Municipio de Zárate, participaron del encuentro denominado “Perspectiva de discapacidad en la Gestión Integral del Riesgo de Desastres”.

La actividad fue organizada por COPRODIS y el Ministerio de Seguridad de la Provincia de Buenos Aires y se desarrolló en la ciudad de Baradero, con la participación de representantes de distintos organismos y municipios.

El objetivo central fue generar un espacio de intercambio para incorporar la perspectiva de discapacidad en las distintas etapas vinculadas con la gestión del riesgo, desde la prevención hasta la respuesta frente a situaciones de emergencia.

Analizaron escenarios climáticos para la temporada 2026/2027 Durante la jornada también se abordaron las perspectivas y posibles escenarios relacionados con el fenómeno El Niño para la temporada 2026/2027.

En ese marco, se trabajó sobre la importancia de contar con una planificación que contemple las características y necesidades de las personas con discapacidad ante diferentes situaciones de emergencia, especialmente frente a fenómenos que puedan requerir evacuaciones o asistencia específica.

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La incorporación de estos aspectos busca anticipar posibles dificultades y establecer mecanismos de respuesta que permitan reducir barreras y facilitar el acceso a la información, la asistencia y los servicios de emergencia.

Accesibilidad y evacuación, ejes de la planificación Uno de los aspectos destacados durante el encuentro fue la necesidad de contemplar las barreras de accesibilidad, comunicación y evacuación, además del acceso a los apoyos necesarios para las personas con discapacidad.

Desde el Municipio de Zárate señalaron que este tipo de instancias permiten fortalecer el trabajo intersectorial y mejorar la planificación frente a situaciones de riesgo, promoviendo respuestas que contemplen a toda la comunidad.