Zárate: Secuestran 52 kilos de MDMA en el puerto y detienen a tres sospechosos

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Zárate

El cargamento llegó desde Bélgica oculto en una camioneta y fue detectado mediante un escáner aduanero. Hay tres detenidos y un prófugo.

17 de septiembre de 2026 a las 10:08 a. m.

17 de septiembre de 2026 a las 10:08 a. m.

Un operativo conjunto de la Policía Federal Argentina y la Agencia de Recaudación y Control Aduanero permitió secuestrar 52 kilos de MDMA de alta pureza que habían ingresado al país ocultos en una camioneta procedente de Bélgica. El procedimiento se realizó en el puerto de Zárate y derivó en tres detenciones.

Detectaron la droga en una camioneta llegada desde Bélgica El cargamento fue descubierto dentro de una Opel Combo importada como vehículo usado, que había sido embarcada en el puerto de Amberes y trasladada hacia la Argentina. La maniobra quedó bajo investigación a partir de una pesquisa iniciada en marzo, luego de información aportada por la agencia antidrogas estadounidense DEA.

Los investigadores seguían los movimientos de una presunta organización criminal transnacional que buscaba introducir una importante cantidad de drogas sintéticas en el país. A partir de las tareas de inteligencia, se estableció que una camioneta podía estar vinculada con la operación.

Cuando el vehículo arribó al puerto de Zárate, fue sometido a los controles correspondientes. El escáner aduanero permitió advertir densidades anómalas en diferentes sectores de la unidad, situación que llevó a los agentes a profundizar la inspección.

La revisión permitió localizar paquetes con MDMA escondidos en distintos puntos de la camioneta. Según la información oficial, la sustancia estaba distribuida en el tanque de combustible, el chasis y los asientos.

El hallazgo representó un golpe significativo para la organización investigada, ya que el vehículo todavía no había podido ser retirado del puerto y la droga no había llegado a su destino final.

El cargamento podía convertirse en cerca de un millón de dosis De acuerdo con las estimaciones difundidas por las autoridades, los 52 kilos de MDMA secuestrados tendrían un valor aproximado de 2,34 millones de dólares dentro del mercado ilegal.

La magnitud del operativo también se relaciona con la cantidad de dosis que podría haberse obtenido a partir del cargamento. Según las autoridades, la sustancia tenía capacidad para producir cerca de un millón de pastillas de éxtasis.

Una vez fraccionada y comercializada, la droga podía alcanzar un valor superior a los 16 millones de dólares, de acuerdo con las estimaciones oficiales. Esa cifra, calculada en pesos, superaría los 25.000 millones.

Desde el Gobierno nacional señalaron que se trata del mayor secuestro de drogas sintéticas registrado hasta el momento en la Argentina. La ministra de Seguridad Nacional, Alejandra Monteoliva, calificó el procedimiento como histórico.

La investigación busca ahora determinar el recorrido completo de la droga, quiénes participaron de la operación y cuál era el destino final previsto para el cargamento que ingresó por Zárate.

Tres detenidos y un pedido de captura internacional La causa está a cargo del Juzgado Nacional en lo Penal Económico N.° 2, actualmente subrogado por el juez Gustavo Meirovich, con intervención de la Procuraduría de Narcocriminalidad y de la fiscalía especializada en materia penal económica.

Como parte de las medidas ordenadas por la Justicia se realizaron siete allanamientos en la Ciudad de Buenos Aires y la provincia de Salta. Los procedimientos permitieron detener a tres personas: un ciudadano argentino, uno venezolano y otro mexicano.

Según la investigación, uno de los detenidos habría llegado al país para participar de la recepción de la camioneta, mientras que los restantes habrían cumplido diferentes tareas vinculadas con la logística de la organización investigada.

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Además, la Justicia busca a un cuarto sospechoso, de nacionalidad mexicana, sobre quien pesa una orden de captura internacional. De acuerdo con las pruebas reunidas hasta el momento, esa persona habría sido la encargada de retirar la camioneta del puerto de Zárate.

Las tareas estuvieron a cargo de la División Operaciones Federales de la Superintendencia de Investigaciones contra el Narcotráfico de la Policía Federal, bajo la coordinación del Departamento Federal de Investigaciones.

La causa continúa abierta y los investigadores procuran establecer si existen otros integrantes de la presunta organización. El Ministerio Público Fiscal también solicitó la detención de otros dos sospechosos.