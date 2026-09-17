Publicidad
Pergamino
La Opinión Online
LO SportsLO Campo
Fúnebres
Región

San Pedro: El buque Eliki cargará 4.200 toneladas de carinata en el puerto con destino a Portugal

El cerealero Eliki arribará este jueves al puerto de San Pedro para completar una carga de carinata destinada a Portugal.

Marcá La Opinión como fuente preferida en Google
17 de septiembre de 2026 a las 09:04 a. m.
Una nueva operatoria internacional se registrará en el puerto de San Pedro con el arribo previsto para hoy del buque cerealero Eliki, de bandera liberia.
Foto: Ilustrativa

El puerto de la ciudad de San Pedro sumará este jueves una nueva operatoria internacional con el arribo del buque cerealero Eliki, de bandera liberiana. La embarcación llegará desde Villa Constitución para cargar aproximadamente 4.200 toneladas de carinata en el muelle del Elevador, con destino final a Portugal.

El buque Eliki llegará este jueves al puerto de San Pedro

Según informó el Consorcio de Gestión del Puerto de San Pedro, el buque tiene previsto arribar durante la mañana del jueves 17 de septiembre, procedente del puerto santafesino de Villa Constitución.

Publicidad

Las mas leidas de Región

1

Inseguridad en Ramallo: asaltaron al juez Villafuerte Ruzo en su casa de Estancia Estrella Federal

14/9, 04:30 p. m.
Inseguridad en Ramallo: asaltaron al juez Villafuerte Ruzo en su casa de Estancia Estrella Federal
2

San Pedro: Detectaron antiguos recorridos del río Arrecifes mediante imágenes satelitales

10/9, 02:30 p. m.
San Pedro: Detectaron antiguos recorridos del río Arrecifes mediante imágenes satelitales
3

Capitán Sarmiento: Granja Tres Arroyos pidió el concurso preventivo, preocupación por los puestos de trabajo

16/9, 11:20 a. m.
Capitán Sarmiento: Granja Tres Arroyos pidió el concurso preventivo, preocupación por los puestos de trabajo
4

San Pedro Country Music Festival: confirmaron la grilla completa y los horarios de los artistas

15/9, 01:30 p. m.
San Pedro Country Music Festival: confirmaron la grilla completa y los horarios de los artistas
5

La crisis de ArreBeef preocupa a Ramallo por el impacto laboral en Pérez Millán

11/9, 10:22 a. m.
La crisis de ArreBeef preocupa a Ramallo por el impacto laboral en Pérez Millán

El Eliki cuenta con una eslora de 169,37 metros y desarrollará las tareas correspondientes a la operación de exportación en los muelles de la estación marítima sampedrina.

El puerto de San Pedro cargará unas 4.200 toneladas de carinata

La carga se realizará en el sector del muelle del Elevador, donde está previsto el embarque de aproximadamente 4.200 toneladas de carinata.

Publicidad

Se trata de un cultivo oleaginoso que puede utilizarse para la producción de biocombustibles y aceites. La operatoria vuelve a vincular a San Pedro con el comercio exterior de productos agroindustriales.

La carga tendrá como destino final Portugal

Una vez completadas las tareas de carga en el puerto local, el buque Eliki continuará su recorrido con la mercadería destinada a Portugal.

Publicidad

La nueva operación internacional se suma a la actividad exportadora que se desarrolla desde la estación marítima de San Pedro y pone nuevamente en agenda el movimiento de productos agroindustriales hacia mercados del exterior.

San PedroCiudadPUERTO
WhatsAppXFacebook

Comentarios

🔓

Desbloqueá los comentarios

Hacete socio LO365 y sumate a la conversación.

Hacete socioYa tengo cuenta

Cargando comentarios...