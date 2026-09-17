San Pedro: El buque Eliki cargará 4.200 toneladas de carinata en el puerto con destino a Portugal

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El cerealero Eliki arribará este jueves al puerto de San Pedro para completar una carga de carinata destinada a Portugal.

17 de septiembre de 2026 a las 09:04 a. m.

17 de septiembre de 2026 a las 09:04 a. m.

El puerto de la ciudad de San Pedro sumará este jueves una nueva operatoria internacional con el arribo del buque cerealero Eliki, de bandera liberiana. La embarcación llegará desde Villa Constitución para cargar aproximadamente 4.200 toneladas de carinata en el muelle del Elevador, con destino final a Portugal.

El buque Eliki llegará este jueves al puerto de San Pedro Según informó el Consorcio de Gestión del Puerto de San Pedro, el buque tiene previsto arribar durante la mañana del jueves 17 de septiembre, procedente del puerto santafesino de Villa Constitución.

El Eliki cuenta con una eslora de 169,37 metros y desarrollará las tareas correspondientes a la operación de exportación en los muelles de la estación marítima sampedrina.

El puerto de San Pedro cargará unas 4.200 toneladas de carinata La carga se realizará en el sector del muelle del Elevador, donde está previsto el embarque de aproximadamente 4.200 toneladas de carinata.

Se trata de un cultivo oleaginoso que puede utilizarse para la producción de biocombustibles y aceites. La operatoria vuelve a vincular a San Pedro con el comercio exterior de productos agroindustriales.

La carga tendrá como destino final Portugal Una vez completadas las tareas de carga en el puerto local, el buque Eliki continuará su recorrido con la mercadería destinada a Portugal.