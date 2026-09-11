Zárate: Realizan tareas de prevención del dengue y saneamiento de zanjones en Villa Angus

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Zárate

El Municipio de Zárate limpió zanjones y colocó larvicidas en Villa Angus para prevenir la reproducción del mosquito del dengue y pidió reforzar el descacharreo.

11 de septiembre de 2026 a las 10:42 a. m.

11 de septiembre de 2026 a las 10:42 a. m.

El Municipio de Zárate realizó un operativo de saneamiento y prevención del dengue en el barrio Villa Angus. Las tareas incluyeron la limpieza de zanjones para mejorar la circulación del agua y la colocación de larvicidas, además de recomendaciones a los vecinos para eliminar posibles criaderos de mosquitos dentro de sus hogares.

Limpieza de zanjones para prevenir el dengue El operativo fue desarrollado de manera conjunta por la Secretaría de Salud y la Secretaría de Obras, Mantenimiento y Servicios Públicos, con el objetivo de intervenir sobre espacios que puedan favorecer la acumulación de agua y la proliferación de mosquitos.

Los trabajos comenzaron con la limpieza y saneamiento de los zanjones existentes en Villa Angus. La intervención busca mejorar el escurrimiento del agua y reducir la presencia de sectores donde puedan generarse condiciones favorables para la reproducción del mosquito transmisor del dengue.

Una vez finalizadas las tareas de limpieza, personal de Zoonosis dependiente de la Secretaría de Salud realizó la colocación de larvicidas como medida preventiva.

Colocaron larvicidas y reforzaron la campaña de prevención El secretario de Salud, Ricardo Iglesias, destacó que el operativo forma parte de una estrategia preventiva que contempla tanto las acciones sobre el espacio público como el acompañamiento de los vecinos.

“Estamos dando inicio a la actividad que la Provincia va a realizar en todos los municipios para que los vecinos se vayan interiorizando en el descacharreo”, explicó Iglesias.

En ese sentido, señaló que las tareas de limpieza también fueron aprovechadas para colocar larvicidas y transmitir recomendaciones destinadas a evitar la formación de focos que puedan representar un riesgo para la salud.

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Desde el Municipio remarcaron que la prevención del dengue requiere sostener las medidas durante todo el año y prestar especial atención a aquellos lugares donde pueda acumularse agua.

Piden a los vecinos reforzar el descacharreo Desde la Dirección de Zoonosis hicieron especial hincapié en la importancia de que las tareas municipales sean acompañadas por acciones dentro de cada vivienda.

El director del área, Álvaro Battista Palacios, pidió a los vecinos realizar el descacharreo intradomiciliario para reducir las posibilidades de reproducción del mosquito y mejorar los resultados de las medidas preventivas.

La recomendación consiste principalmente en eliminar, vaciar o mantener adecuadamente recipientes y objetos que puedan acumular agua. Baldes, latas, botellas, neumáticos, macetas y otros elementos expuestos pueden convertirse en potenciales criaderos.