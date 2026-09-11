> Dos Toyota Hilux de Zárate serán los papamóviles de León XIV en Argentina

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Toyota confirmó que construirá y donará dos unidades especialmente adaptadas para la visita del papa León XIV. Las pickups serán producidas en la planta bonaerense de Zárate y modificadas por un carrocero homologado.

Toyota confirmó el modelo elegido para construir los dos papamóviles que utilizará León XIV durante su visita a la Argentina: serán dos Hilux producidas en la planta bonaerense de Zárate, que la compañía donará y adaptará de forma especial para la ocasión.

La participación de la automotriz en la preparación de los vehículos había trascendido en agosto, pero hasta ahora no se había confirmado oficialmente qué modelo serviría como base. Incluso se habían barajado distintas alternativas. La incógnita quedó despejada esta semana con la elección de la pickup más emblemática de la marca en el país, según confirmó Toyota a La Nación.

Una en Buenos Aires, la otra en Córdoba Las dos unidades serán modificadas por un carrocero homologado por Toyota, aunque la empresa mantendrá bajo reserva buena parte de las características de la transformación por cuestiones de seguridad y protocolo. Tampoco precisó oficialmente si partirán de versiones con cabina simple o doble, qué motorización tendrán ni el sistema de tracción elegido.

La decisión de construir dos unidades responde a la intensa agenda prevista para la visita. Una Hilux estará disponible para las actividades en Buenos Aires y la otra en Córdoba, evitando la necesidad de trasladar un único vehículo entre ambas ciudades.

De Hilux a papamóvil No será la primera vez que la pickup japonesa transporte a un pontífice. En noviembre de 2015, Francisco utilizó una Hilux de cabina simple durante su visita a Nairobi, Kenia. Aquella camioneta había sido modificada con una plataforma trasera elevada, asientos para acompañantes, una escalera y una cubierta transparente.

La elección argentina tiene además un fuerte componente simbólico e industrial. La Hilux se fabrica desde hace años en Zárate, desde donde Toyota abastece al mercado local y exporta vehículos a numerosos países de América Latina y el Caribe.

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La planta bonaerense tiene capacidad para fabricar alrededor de 185.000 vehículos anuales y trabaja en tres turnos. Para este año, la compañía proyectó producir unas 183.400 unidades. Aproximadamente el 80% de la producción tiene como destino la exportación.

Además de la Hilux, en el complejo se producen la SW4 y la Hiace, aunque la pickup representa el grueso de la actividad industrial. De sus líneas de montaje sale actualmente un vehículo aproximadamente cada 89 segundos.

Cuándo se podrán ver León XIV llegará a la Argentina en noviembre como parte de una gira sudamericana que incluirá también Uruguay y Perú. Su paso por el país contempla actividades en Buenos Aires, Luján y Córdoba, por lo que las dos Hilux especialmente preparadas formarán parte del despliegue previsto para los traslados del pontífice.

Por ahora, Toyota no mostró imágenes de las unidades ni adelantó cómo será su aspecto definitivo. Los detalles de la transformación permanecerán reservados hasta más cerca de la visita.