Pebble Time 2: el regreso del reloj inteligente de culto que murió en 2016 y renació de la mano de su creador

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El smartwatch de US$225 ya vendió más de 25.000 unidades en 93 países, con pantalla de tinta electrónica, botones físicos y semanas de batería.

El Pebble Time 2 es una de las historias más singulares de la tecnología reciente: un reloj inteligente anunciado en 2016 que nunca llegó a fabricarse por la quiebra de su empresa y que, una década después, se convirtió en realidad gracias a su fundador original. Hoy ya vendió más de 25.000 unidades en 93 países.

Detrás del proyecto está Eric Migicovsky, el creador de Pebble, la marca pionera de los smartwatches que en su momento batió récords en Kickstarter y que cerró sus puertas en 2016, vendiendo sus activos a Fitbit. El Time 2 original había sido anunciado meses antes del colapso y quedó como una promesa incumplida para miles de fanáticos. La historia dio un giro cuando Google —dueño de Fitbit— liberó el código fuente del sistema operativo PebbleOS, lo que le permitió a Migicovsky fundar una nueva compañía, Core Devices, y retomar el proyecto exactamente donde había quedado.

Un reloj que no quiere parecerse al Apple Watch Lo primero que llama la atención del Pebble Time 2 es que no se parece en nada a un smartwatch moderno, y esa es precisamente la propuesta. Donde el Apple Watch ofrece una pantalla táctil OLED, el Pebble apuesta por una pantalla de tinta electrónica color de 1,5 pulgadas, siempre encendida y legible a pleno sol. Donde los relojes premium ofrecen acabados de aluminio y correas de cuero, el Time 2 llega con cuerpo de acero inoxidable 316, botones físicos texturados del mismo material —herencia del recordado Pebble Time Steel—, tapa trasera atornillada y una correa de silicona estándar de 22 milímetros con desenganche rápido.

La crítica especializada celebró justamente ese espíritu. TechCrunch lo definió como un reloj que "se siente como un juguete, en el mejor sentido de la palabra": casual, divertido y con energía hacker, lejos de la idea de una minicomputadora en la muñeca.

Batería de semanas y un ecosistema de comunidad Las prestaciones apuntan a lo esencial: notificaciones, control de música, monitoreo de pasos, sueño y ritmo cardíaco, brújula, doble micrófono con cancelación de ruido, parlante resistente al agua, luz trasera RGB y resistencia de 3 ATM (30 metros), verificada unidad por unidad en la línea de producción. La gran carta sigue siendo la autonomía: mientras cualquier smartwatch convencional pide cargador a diario, el hermano menor de la línea —el Pebble 2 Duo— promedia 18 días de batería entre sus usuarios, y el Time 2 apunta a cifras similares según el uso.

El otro diferencial es el software. PebbleOS es de código abierto y el reloj es compatible con el catálogo histórico de más de 10.000 aplicaciones y esferas creadas por la comunidad original, a las que se sumaron más de 2.100 nuevas —incluidas unas 500 surgidas de un concurso de desarrolladores de esta primavera boreal—, desde diseños retro pixelados hasta personajes como perros, gatos y ajolotes animados.

Del anuncio a la muñeca: un camino con demoras El renacimiento no fue lineal. El reloj se anunció en marzo de 2025, recuperó el nombre histórico de la marca tras pasar por denominaciones provisorias como Core Time 2, y acumuló retrasos: el lanzamiento previsto para diciembre pasado se corrió a marzo de este año, cuando finalmente arrancó la producción masiva a un ritmo de 500 unidades diarias. Los más de 20.000 pedidos anticipados terminaron de entregarse hacia junio, y hoy el reloj se vende a 225 dólares en la tienda oficial de la marca.

La familia además se agranda: el Pebble Round 2, la versión circular con pantalla táctil de 1,3 pulgadas y entre 10 y 14 días de batería, comenzaría sus envíos este mes.