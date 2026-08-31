El video del repaso de su carrera y la historia de "Brindis", la canción que eligió para despedirse

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Minutos después de anunciar su retiro del conjunto nacional, el capitán publicó un emotivo video musicalizado con el tema de Soledad Pastorutti.

Minutos después del posteo en el que anunció su retiro de la selección argentina, Lionel Messi publicó un emotivo video en el que repasa su carrera en el conjunto nacional. Las imágenes, que lo muestran desde chiquito hasta su consagración en Qatar, están musicalizadas con "Brindis", el tema de Soledad Pastorutti que se volvió un himno del plantel campeón del mundo.

La elección no es casual. La canción tiene una historia propia, ligada primero a la carrera de la cantante, después a Diego Maradona y finalmente a la Selección de Lionel Scaloni, con la que acompañó los momentos más importantes del ciclo que culminó en la Copa del Mundo.

Una canción que nació como balance "Brindis" fue compuesta por el productor Afo Verde para Soledad Pastorutti en 2006, cuando la cantante celebraba sus primeros diez años de carrera. El tema nació como una suerte de balance personal: habla de los sacrificios, los tropiezos, las ausencias y las heridas acumuladas a lo largo del camino, pero también de la decisión de seguir adelante y celebrar lo que todavía está por venir.

En una entrevista con La Nación publicada en 2025, Pastorutti reconstruyó aquel momento y recordó la advertencia que le hizo Verde: "Acordate de este tema". El tiempo le daría la razón. Hoy, la propia Sole la define como "un himno" gracias al Diego, a Messi y a la Selección.

El Diego en el Gran Rex Uno de los primeros grandes momentos de la canción con el fútbol argentino ocurrió el 7 de octubre de 2006, durante un show de Soledad en el Teatro Gran Rex. Diego Maradona estaba entre el público y terminó subiendo al escenario. La cantante cerró el recital con "Brindis" y modificó parte de la letra para dedicársela especialmente al Diez, antes de que ambos terminaran abrazados sobre el escenario.

El himno silencioso de la Scaloneta Años después, la canción volvió a aparecer ligada a la Selección. Soledad contó que Lionel Scaloni le reveló que el plantel la cantaba en entrenamientos, concentraciones y viajes desde la Copa América 2021. El propio Messi confirmó luego que el tema tenía un significado especial para el grupo y que también los había acompañado durante el Mundial de Qatar.

De hecho, el 18 de enero de 2023, exactamente un mes después de la final frente a Francia, Messi ya había utilizado "Brindis" para musicalizar otro video con imágenes de la conquista de la Copa del Mundo. "La canción de la Sole es significativa para nosotros. Nos hace sentir bien, son momentos especiales para nosotros", explicó entonces el capitán.

Dos meses después, la historia tuvo otro capítulo. El 27 de marzo de 2023, durante el homenaje que la Conmebol realizó en Paraguay a los campeones del mundo, Pastorutti interpretó "Brindis" frente al plantel. Hacia el final de la canción bajó del escenario, se acercó a Messi, lo tomó de las manos y ambos terminaron fundidos en un abrazo. La artista recordó después que la idea inicial era que Messi estuviera junto a ella durante la interpretación, pero que él prefirió permanecer con sus compañeros. "Fueron segundos, pero muy fuertes. Él me abrazó", contó a La Nación.

Un balance para otra trayectoria Ahora, más de tres años después, Messi volvió a elegirla. Pero esta vez no para celebrar Qatar, sino para acompañar el video con el que repasó su historia con la Selección después de anunciar su retiro. Una canción que nació para que Soledad mirara hacia atrás sus primeros diez años de carrera terminó, dos décadas después, poniendo música también al balance de la trayectoria más extraordinaria del fútbol argentino.