Salud mental: crece la presión sobre el sistema público y las internaciones aumentaron 42% desde 2023

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El segundo Informe Federal de Salud Mental advierte sobre un fuerte incremento de la demanda de atención en todo el país. Las consultas ambulatorias subieron 23% en el último año.

La atención de la salud mental atraviesa un escenario de creciente demanda en Argentina. El sistema público registra un aumento sostenido de las consultas y de las internaciones, mientras las autoridades sanitarias advierten que los recursos disponibles comienzan a resultar insuficientes frente a la magnitud del fenómeno.

Los datos forman parte del segundo Informe Federal de Salud Mental, presentado en el Senado de la Nación en el marco del debate sobre una posible reforma de la Ley Nacional de Salud Mental N.º 26.657.

El relevamiento fue coordinado por la Universidad Nacional de Lanús (UNLa) y reunió información aportada por las máximas autoridades provinciales de salud mental. Las jurisdicciones participantes representan, en conjunto, al 70,85% de la población argentina.

Uno de los indicadores que más preocupa es la evolución de las internaciones: entre 2023 y 2026 aumentaron 42%, mientras que en los últimos 12 meses registraron un incremento del 12%. Al mismo tiempo, las consultas ambulatorias por problemas vinculados con la salud mental crecieron 23% durante el último año.

La situación también alcanza a niños y adolescentes El crecimiento de la demanda no se limita a la población adulta. El informe señala que también se observa una mayor utilización de los servicios de salud mental por parte de niñas, niños y adolescentes.

En la provincia de Buenos Aires, el ministro de Salud, Nicolás Kreplak, aportó durante la presentación un dato que dimensiona especialmente esta situación: las internaciones por motivos de salud mental entre menores de 18 años aumentaron 110% entre 2019 y 2025.

El funcionario también manifestó preocupación por la evolución de los suicidios en territorio bonaerense y señaló que durante 2025 las muertes por esta causa superaron a las provocadas por accidentes viales y homicidios sumados.

Más personas recurren al sistema público A la mayor demanda específica de atención se suma otro fenómeno que impacta directamente sobre los servicios estatales: el ingreso de personas que anteriormente contaban con cobertura de obras sociales o empresas de medicina prepaga.

Las autoridades provinciales señalaron que esta transferencia de pacientes hacia el sistema público agrega presión a una red que ya enfrenta dificultades para responder al crecimiento de las consultas.

El escenario adquiere mayor complejidad porque algunas jurisdicciones también registran dificultades para conformar equipos completos con profesionales de determinadas disciplinas consideradas esenciales para el abordaje de la salud mental.

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Se sumaron camas y dispositivos de atención La expansión de la demanda se produce a pesar de que durante los últimos años las provincias incorporaron recursos y dispositivos destinados a fortalecer la atención.

De acuerdo con el relevamiento, las 14 jurisdicciones participantes cuentan con dispositivos de salud mental en el primer nivel de atención y desarrollan internaciones en hospitales generales.

Entre 2021 y 2026 se incorporaron al menos 388 camas específicas de salud mental en hospitales generales. Además, 13 de las 14 provincias informaron que ampliaron tanto su capacidad de internación como sus redes de atención comunitaria.

El crecimiento de la infraestructura también alcanzó a equipos territoriales, centros de día, viviendas asistidas y dispositivos destinados al abordaje de los consumos problemáticos.

Sin embargo, la conclusión de las autoridades es que el incremento de los recursos todavía no logra acompañar al mismo ritmo la demanda.

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“Los sistemas públicos están cada vez más exigidos” El ministro de Salud bonaerense resumió la preocupación que atraviesa a las distintas jurisdicciones: “La demanda creció y los sistemas públicos están cada vez más exigidos”, sostuvo Kreplak durante la presentación del informe.

La frase sintetiza uno de los principales desafíos que enfrenta actualmente el sistema sanitario: no se trata solamente de incrementar la cantidad de consultas disponibles, sino de sostener una red capaz de acompañar a las personas en las distintas etapas de atención, desde el primer contacto hasta los tratamientos que requieren mayor complejidad.

En este sentido, el fortalecimiento de los dispositivos comunitarios aparece como una herramienta central para evitar que las situaciones de salud mental lleguen a niveles que requieran internación.