Día de la Radiodifusión Argentina: por qué se celebra y cuántos años pasaron desde la primera transmisión

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Cultura

Cada 27 de agosto tiene lugar una de las efemérides más importantes de la historia moderna.

Cada 27 de agosto se celebra el Día de la Radiodifusión Argentina, una de las efemérides más relevantes para la historia de los medios de comunicación nacionales. La fecha recuerda la primera transmisión radiofónica realizada en Buenos Aires y el inicio de una tecnología que transformó la manera de informarse y entretenerse.

El acontecimiento ocurrió el 27 de agosto de 1920, por lo que en 2026 se cumplen 106 años de aquella emisión histórica. Aunque fue escuchada por un número reducido de personas, la experiencia sentó las bases para el desarrollo de la radio como medio masivo en la Argentina.

La transmisión fue realizada por Enrique Telémaco Susini, César Guerrico, Luis Romero Carranza y Miguel Mujica, cuatro jóvenes estudiantes de medicina interesados en los avances tecnológicos y en el funcionamiento de las ondas radioeléctricas.

Con un equipo transmisor instalado sobre la terraza del Teatro Coliseo, lograron emitir en vivo la ópera Parsifal, del compositor alemán Richard Wagner. La programación comenzó alrededor de las 21 y Susini fue el encargado de presentar la función ante los escasos receptores disponibles.

Quiénes fueron “Los locos de la azotea” Los cuatro protagonistas fueron conocidos posteriormente como “Los locos de la azotea”, un apodo relacionado con las pruebas que realizaban sobre los techos de los edificios para instalar antenas y experimentar con los rudimentarios equipos de transmisión.

La radiofonía se encontraba todavía en una etapa experimental. Los receptores eran escasos, la calidad del sonido resultaba limitada y la señal alcanzaba a menos de un centenar de oyentes. Sin embargo, la emisión tenía una característica que la convirtió en un hito: contó con una programación organizada y fue transmitida con continuidad.

El entusiasmo generado por la experiencia permitió que las emisiones continuaran durante las jornadas siguientes. Entre las obras que se difundieron se encontraban Aída y Rigoletto, de Giuseppe Verdi; Iris, de Pietro Mascagni, y Manon, de Jules Massenet.

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De aquellas pruebas surgió Radio Argentina, considerada la primera emisora con transmisiones regulares del país y una de las pioneras de la radiodifusión en español. Argentina quedó así ubicada entre las primeras naciones del mundo en desarrollar una programación radiofónica estable.

Por qué se celebra el Día de la Radiodifusión Argentina La elección del 27 de agosto busca rendir homenaje a aquella transmisión de 1920 y a sus protagonistas. Con el paso de las décadas, la radio se convirtió en un elemento central de la vida cotidiana y sumó noticias, música, deportes, radioteatros, humor y programas de entretenimiento.

En 1968, la Sociedad Argentina de Locutores organizó un reconocimiento en el Teatro Coliseo y colocó una placa conmemorativa para recordar a los cuatro pioneros. Dos años después, en 1970, el Poder Ejecutivo Nacional estableció oficialmente el Día de la Radiodifusión Argentina.

La celebración nacional no debe confundirse con el Día Mundial de la Radio, que se conmemora cada 13 de febrero. Mientras esa fecha tiene alcance internacional, el 27 de agosto está directamente relacionado con el nacimiento de la radiofonía argentina.

Desde aquella primera emisión, la radio atravesó diferentes transformaciones. Pasó de los receptores de válvulas a los equipos portátiles, incorporó la frecuencia modulada y luego avanzó hacia las transmisiones digitales, las aplicaciones, los contenidos por internet y los podcasts.