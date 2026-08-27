Colapinto seguirá en la Fórmula 1: Alpine lo confirmó para 2027

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La escudería francesa oficializó este jueves la continuidad del piloto argentino para la próxima temporada. Franco Colapinto volverá a compartir equipo con Pierre Gasly y tendrá así asegurada su presencia en la máxima categoría por un año más.

Franco Colapinto seguirá siendo piloto titular de Alpine durante la temporada 2027 de la Fórmula 1. La escudería confirmó este jueves la renovación del argentino y terminó así con las especulaciones acerca de su futuro en la máxima categoría del automovilismo mundial.

El piloto de 23 años continuará compartiendo equipo con el francés Pierre Gasly, quien ya tenía contrato vigente hasta finales de 2028. De esta manera, Alpine mantendrá sin modificaciones su dupla para la próxima temporada y ambos afrontarán su tercer año juntos.

La confirmación llegó como consecuencia del crecimiento mostrado por Colapinto durante 2026. El argentino consiguió hasta el momento 19 puntos y logró terminar entre los diez primeros en seis Grandes Premios. Su mejor actuación fue el sexto puesto conseguido en Montreal, después de haber alcanzado la séptima posición en Miami.

Los resultados, sumados a su evolución dentro del equipo, terminaron por consolidar una continuidad que había comenzado a tomar fuerza durante los últimos meses. Alpine destacó además la buena relación de trabajo construida por Colapinto con Gasly y su adaptación a la estructura de Enstone.

Flavio Briatore fue especialmente elogioso al fundamentar la decisión. El responsable de Alpine señaló que durante este año observaron cómo Colapinto creció y maduró como piloto y remarcó especialmente sus actuaciones en Miami y Montreal.

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Para Briatore, aquellas carreras confirmaron algo que ya tenía en claro: Colapinto tiene condiciones para permanecer en la Fórmula 1 y formar parte del proyecto de Alpine.

El argentino también celebró la noticia y destacó la evolución experimentada por la escudería durante esta temporada. “Estoy muy contento de seguir con este equipo en 2027”, expresó, al tiempo que agradeció la confianza depositada en él y señaló que el objetivo de largo plazo continúa siendo competir en los primeros lugares y ganar.

La continuidad representa otro paso importante en una historia que comenzó en 2024, cuando Colapinto irrumpió en la Fórmula 1 de la mano de Williams. En 2025 se incorporó inicialmente a Alpine como piloto de reserva y, después de seis fechas, reemplazó a Jack Doohan como titular. Para 2026 consiguió finalmente comenzar una temporada completa desde la primera carrera.