Gimnasia volvió a ser imparable y conquistó el Torneo Apertura

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El “Lobo” derrotó nuevamente a Argentino por una amplia diferencia, esta vez 77 a 48 como local y ganó el primer torneo del año ante el actual tricampeón del básquetbol pergaminense.

En la noche de este lunes, Gimnasia y Esgrima se consagró campeón del Torneo Apertura de la Asociación Pergaminense de Básquetbol (APB). El “Lobo” volvió a derrotar con contundencia a Argentino, esta vez por 77 a 48 en el estadio “Atilio Saint Julien”, y liquidó 2-0 la serie final al mejor de tres partidos.

El conjunto dirigido por Guillermo Bargiano repitió la actuación que había tenido el viernes en el “Socios Fundadores”, donde se impuso también por una amplia diferencia (88 a 58), y terminó celebrando un título que premia su enorme superioridad a lo largo de los dos partidos decisivos.

Gimnasia dominó el encuentro desde el comienzo y rápidamente estableció diferencias que terminaron siendo determinantes. El primer cuarto finalizó 19 a 5 y dejó en evidencia las dificultades de Argentino para encontrar respuestas ofensivas ante un rival que impuso condiciones en ambos costados de la cancha.

El “Lobo” mantuvo el control durante el segundo período y llegó al descanso con una ventaja de 20 puntos: 40 a 20. Argentino intentó reaccionar, pero nunca logró meterse en partido y Gimnasia continuó manejando el desarrollo con autoridad.

La historia no cambió después del entretiempo. Al cierre del tercer cuarto, el local ya ganaba 62 a 36 y la definición estaba prácticamente sentenciada. En el último período, el mens sana terminó de darle forma a una victoria categórica que le permitió festejar ante su gente.

La figura del ganador fue Julián Gallardo, autor de 19 puntos. También tuvieron una destacada producción Juan Segundo Galán, con 16, y el ecuatoriano Paulo Salazar, que aportó 12. En Argentino, Mateo Suleta fue el máximo anotador con 12 unidades, mientras que Lucas García Cano convirtió 11.

De esta manera, Gimnasia y Esgrima se convirtió en el mejor equipo de la primera mitad de la temporada y destronó a Argentino, que llegó a esta definición como tricampeón vigente del básquetbol pergaminense y también ganador del Súper 4 en sus últimas cuatro ediciones.