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Gimnasia volvió a ser imparable y conquistó el Torneo Apertura

El “Lobo” derrotó nuevamente a Argentino por una amplia diferencia, esta vez 77 a 48 como local y ganó el primer torneo del año ante el actual tricampeón del básquetbol pergaminense.

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24 de agosto de 2026 a las 11:48 p. m.
Gimnasia volvió a ser imparable y conquistó el Torneo Apertura
El plantel de Gimnasia y Esgrima ganador del Torneo Apertura tras barrer la serie final frente Argentino. (PRENSA APB)

En la noche de este lunes, Gimnasia y Esgrima se consagró campeón del Torneo Apertura de la Asociación Pergaminense de Básquetbol (APB). El “Lobo” volvió a derrotar con contundencia a Argentino, esta vez por 77 a 48 en el estadio “Atilio Saint Julien”, y liquidó 2-0 la serie final al mejor de tres partidos.

El conjunto dirigido por Guillermo Bargiano repitió la actuación que había tenido el viernes en el “Socios Fundadores”, donde se impuso también por una amplia diferencia (88 a 58), y terminó celebrando un título que premia su enorme superioridad a lo largo de los dos partidos decisivos.

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Gimnasia dominó el encuentro desde el comienzo y rápidamente estableció diferencias que terminaron siendo determinantes. El primer cuarto finalizó 19 a 5 y dejó en evidencia las dificultades de Argentino para encontrar respuestas ofensivas ante un rival que impuso condiciones en ambos costados de la cancha.

El “Lobo” mantuvo el control durante el segundo período y llegó al descanso con una ventaja de 20 puntos: 40 a 20. Argentino intentó reaccionar, pero nunca logró meterse en partido y Gimnasia continuó manejando el desarrollo con autoridad.

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La historia no cambió después del entretiempo. Al cierre del tercer cuarto, el local ya ganaba 62 a 36 y la definición estaba prácticamente sentenciada. En el último período, el mens sana terminó de darle forma a una victoria categórica que le permitió festejar ante su gente.

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La figura del ganador fue Julián Gallardo, autor de 19 puntos. También tuvieron una destacada producción Juan Segundo Galán, con 16, y el ecuatoriano Paulo Salazar, que aportó 12. En Argentino, Mateo Suleta fue el máximo anotador con 12 unidades, mientras que Lucas García Cano convirtió 11.

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De esta manera, Gimnasia y Esgrima se convirtió en el mejor equipo de la primera mitad de la temporada y destronó a Argentino, que llegó a esta definición como tricampeón vigente del básquetbol pergaminense y también ganador del Súper 4 en sus últimas cuatro ediciones.

Además del trofeo del Apertura, el título le aseguró al “Lobo” un lugar en la finalísima de la temporada. Si Gimnasia vuelve a quedarse con el Torneo Clausura, se consagrará directamente campeón anual; en caso contrario, tendrá que disputar la definición del año ante el ganador del segundo certamen. La celebración fue completa para el mens sana, que cerró una final contundente, ganó los dos partidos por amplias diferencias y se quedó con el primer gran título de la temporada del básquetbol de la APB.

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