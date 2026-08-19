Hernán Medina es el nuevo técnico de Douglas Haig
El entrenador cordobés reemplazará a Sebastián Cejas y asumirá en las próximas horas al frente del "Rojinegro", que viene de vencer con Adrián Aranda como DT interino a Sarmiento de La Banda y buscará sostener su recuperación en la Zona Campeonato del Federal A.
Hernán “Tota” Medina se convirtió en el nuevo director técnico de Douglas Haig y en las próximas horas asumirá formalmente al frente del plantel profesional que disputa la Zona Campeonato del Torneo Federal A. El entrenador cordobés, de 51 años, llega para reemplazar a Sebastián “Terremoto” Cejas.
Su llegada se produce luego de la salida de Cejas y de un breve interinato de Adrián Aranda, quien estuvo al frente del equipo en los dos últimos compromisos. Bajo la dirección del “Bati”, Douglas Haig empató 0 a 0 como visitante ante Defensores de Belgrano de Villa Ramallo y el pasado domingo consiguió una importante victoria por 3 a 1 frente a Sarmiento de La Banda en el estadio “Miguel Morales”.
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Medina cuenta con experiencia en el fútbol de ascenso de Argentina y también en el exterior. Su último club fue Victoria de Honduras, mientras que anteriormente tuvo un paso por Racing de Córdoba. Con esa institución, la “Tota” logró en 2020 el ascenso al Torneo Federal A.
Ahora, el entrenador cordobés afrontará un nuevo desafío en Douglas Haig, con la misión de darle continuidad al repunte que el equipo mostró en su última presentación y encarar la etapa decisiva de la Zona Campeonato con el objetivo de mantenerse en carrera por el ascenso a la Primera Nacional.