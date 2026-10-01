Los jugadores de la APB entrarán gratis a ver a Pergamino Básquet

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Ambas instituciones firmaron un convenio de cooperación. El acuerdo establece que todos los federados, desde Premini hasta U21, tendrán acceso libre mediante un código QR a los partidos de local del "Equipo de la Ciudad" en la Fase Regular de la Liga Argentina.

Pergamino Básquet y la Asociación Pergaminense de Básquetbol (APB) firmaron este miércoles, un convenio de cooperación que tiene como objetivo fortalecer el desarrollo del básquet de la ciudad y profundizar el vínculo entre el básquet formativo, las selecciones locales y el ámbito profesional.

Por parte de la APB participó su presidente, Esteban Terzoli, mientras que en representación de Pergamino Básquet estuvieron Federico Selak, presidente de la institución, y Raúl Mascaró, dirigente responsable del Programa de Apoyo a las Selecciones Locales.

Uno de los principales puntos del acuerdo será la puesta en marcha de un Programa de Apoyo a las Selecciones Locales, que contempla el acompañamiento a las selecciones de Pergamino, tanto masculinas como femeninas, generando herramientas y recursos para contribuir a su preparación y desarrollo competitivo.

A la cancha con un QR El convenio establece el entrecruzamiento de datos de los jugadores federados de las categorías Premini a U21 pertenecientes a los clubes de la APB con la APP exclusiva de Pergamino Básquet. A partir de este sistema, todos los jugadores comprendidos en esas categorías podrán acceder libre y gratuitamente a los partidos que el “Equipo de la Ciudad” dispute como local durante la Fase Regular de la Liga Argentina; solamente cargando su DNI en la Aplicación y obteniendo un QR de acceso. La iniciativa busca acercar el básquet profesional a los jugadores que integran las divisiones formativas, generando un vínculo directo.

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El acuerdo representa un nuevo paso en el trabajo conjunto entre ambas instituciones y propone articular esfuerzos en beneficio de todo el básquet pergaminense, acompañando tanto el desarrollo de los jóvenes jugadores como el crecimiento de las selecciones locales.