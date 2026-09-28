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Valentina Carnevale y Valentina Andreoli, subcampeonas panamericanas de clubes

Integrando el equipo cordobés 5ta Proo, las jugadoras de pádel pergaminenses cumplieron una gran actuación en República Dominicana: ganaron todos sus encuentros en sets corridos.

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28 de septiembre de 2026 a las 02:49 p. m.
Valentina Carnevale y Valentina Andreoli, subcampeonas panamericanas de clubes
Valentina Carnevale y Valentina Andreoli aportaron cinco triunfos y terminaron invictas en el Panamericano de Clubes.

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Fernando Bongiovanni
Fernando BongiovanniPeriodista

El pádel de nuestra ciudad volvió a ser protagonista en el plano internacional este fin de semana. Entre el jueves 24 y el sábado 26, se disputó el Campeonato Panamericano de Clubes 2026 en Santiago de los Caballeros, República Dominicana, competencia que contó con una descollante actuación de las pergaminenses Valentina Carnevale y Valentina Andreoli.

Integrando la delegación del equipo 5ta Proo de Córdoba, representante de Argentina en la competencia, "Las Valentinas" formaron pareja en la categoría Tercera Damas y redondearon un torneo perfecto, siendo uno de los pilares para que el equipo lograra el subcampeonato panamericano.

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El festejo de "Las Valentinas". Ganaron todos sus partidos formando la dupla de 5ta Proo en Tercera Damas.

Torneo arrollador de "Las Valentinas"

El rendimiento de la dupla de Pergamino fue perfecto. Aportaron su punto en todas las instancias del torneo, ganando los cinco partidos que disputaron y sin ceder ni un solo set. El camino comenzó en la Zona B, donde 5ta Proo impuso condiciones de entrada. Allí, Carnevale y Andreoli despacharon a Venezuela por 6-3 y 6-4; luego superaron a Perú con un contundente doble 6-0; y cerraron la fase de grupos derrotando a Chile por 6-1 y 6-3.

En las instancias decisivas mantuvieron un muy buen nivel. En las semifinales frente a México, las pergaminenses ganaron su punto con autoridad por 6-0 y 6-2. Finalmente, en la definición del título ante Brasil, ratificaron su buen juego y le dieron el punto al equipo argentino al vencer a sus pares del Clube Curitibano por 7-6 y 6-2.

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La final se escapó por poco

El Panamericano de Clubes contempla series donde se enfrentaban 10 parejas por equipo, de distintas categorías de Damas y Caballeros. Para ganar cada serie, las delegaciones deben ganar seis o más partidos. En el arranque del torneo, 5ta Proo tuvo un andar arrasador en la Zona B: aplastó a Venezuela (9-1), a Perú (9-0) y a Chile (8-2). En las semifinales, el equipo argentino logró imponerse ante México por 6-4.

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Sin embargo, el título se escurrió de manera dramática en la final ante el Clube Curitibano de Brasil. A pesar de que las pergaminenses ganaron su duelo y sumaron para Argentina, la serie terminó 6-5 a favor de los brasileños. La definición se resolvió en el partido de Segunda Caballeros, que oficia como desempate y otorga dos puntos en lugar de uno. El equipo argentino cayó en esa categoría y el título quedó en manos del conjunto de Curitiba.

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Tercera presencia de Carnevale

Para Valentina Carnevale, este subcampeonato reafirma su consolidación en esta competencia y su exitoso vínculo con 5ta Proo. Cabe recordar que este fue su tercer año consecutivo disputando la competencia continental con el equipo cordobés.

En 2024 se había consagrado campeona en la edición disputada en Acapulco (México), y en 2025 logró el subcampeonato en Tortuguitas (Buenos Aires), cayendo en la final también ante el Clube Curitibano (en esa ocasión por 7-4). Este año, sumando a Valentina Andreoli a la dupla, continuaron con el protagonismo del equipo cordobés y volvieron a dejar el nombre del pádel de Pergamino en lo más alto del continente.

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