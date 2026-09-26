Destacada cosecha de podios para la natación pergaminense en el Parque Roca

Deportes

Delegaciones del Club Gimnasia y Davreux compitieron en el torneo de postas realizado en el complejo olímpico de la Ciudad de Buenos Aires. Los equipos de nuestra ciudad redondearon una positiva jornada y trajeron tres podios.

La natación pergaminense volvió a decir presente fuera de la ciudad. El pasado sábado 19 de septiembre, representantes del Club Gimnasia y Esgrima y de Davreux viajaron a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires para participar de la segunda edición de la competencia de postas (en formato 5x100), la cual se llevó a cabo en las prestigiosas instalaciones de la pileta olímpica del Parque Roca.

Con un total de ocho equipos compitiendo (cuatro por cada institución), los nadadores locales lograron muy buenos registros en metros recorridos y consiguieron meterse entre los mejores de sus respectivas categorías, con tres podios.

Dos podios para el "Lobo" Bajo la conducción del profesor Gonzalo Rebecchini, el Club Gimnasia y Esgrima tuvo una destacada participación. El saldo fue sumamente positivo, logrando dos podios sobre cuatro formaciones presentadas. En la Categoría Femenina B, el equipo conformado por Emilce Musso, Laura Villagra, Renata Pretonari, Guillermina Busso y Magalí Ravagnan completó una distancia de 1.900 metros, lo que les valió el segundo puesto de la clasificación. Por su parte, en la Categoría Femenina C, la posta integrada por Laura Sueta, Lorena Asmit, Clara Parodi, Soledad Yotti y Karina Marczuk alcanzó los 1.700 metros de nado y se quedó con el tercer puesto.

La actuación de la delegación mens sana se completó con la participación de otra Posta Femenina C que recorrió 1.450 metros (compuesta por Luisina Bértola, Lara Figueroa, Edith Emateguy, Roxana Nemí y Fabiana Seleme) y la Posta Mixta que alcanzó los 2.150 metros (con Celeste Martínez, Stefano De Antoni, Nicolás Gorbarán, Renata Pretonari y Mariano Abrate).

Davreux también protagonista Por el lado de Davreux, la delegación estuvo acompañada por sus entrenadoras Victoria Lavezzari y Karina Capurelli. Al igual que Gimnasia, presentaron cuatro equipos y lograron subirse al podio. El podio llegó de la mano de la Posta Masculina, que tras recorrer un total de 1.975 metros, se adueñó del segundo puesto. Los encargados de colgarse la medalla de plata fueron Alejandro Wiltchiensky, Juan Pablo Tocalini, Luciano Harán, Luciano Tezón y Federico Draghi.