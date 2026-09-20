Douglas no pudo quebrar a Gimnasia de Chivilcoy y jugará la Reválida

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El “Rojinegro” igualó 0 a 0 en el estadio “Miguel Morales” y terminó quinto. El triunfo de Defensores de Belgrano de Villa Ramallo lo dejó fuera de los cuartos de final por el primer ascenso y ahora deberá disputar la Segunda Etapa de la Reválida.

Douglas Haig dejó pasar este domingo una oportunidad que tenía al alcance de la mano. El “Rojinegro” igualó 0 a 0 frente a Gimnasia y Esgrima de Chivilcoy, en el estadio “Miguel Morales”, y quedó fuera de los cuartos de final por el primer ascenso a la Primera Nacional.

El partido correspondió a la novena y última fecha del Grupo A de la Zona Campeonato del Torneo Federal A y debido a la intensa lluvia que azotó a Pergamino y buena parte de la región durante la tarde, el partido se inició con 20 minutos de retraso.

El “Fogonero” llegaba a esta última jornada ubicado en el cuarto puesto y dependía de sí mismo para asegurar su clasificación. Sin embargo, Douglas Haig no pudo encontrar los caminos para superar a un Gimnasia de Chivilcoy (llegó a Pergamino con la clasificación asegurada) que consiguió sostener el cero durante los 90 minutos.

A pesar de que el equipo pergaminense lo dio todo hasta el último segundo, la combinación de factores climáticos, la mala fortuna y, un arbitraje cuestionable de Jorge Etem, lo terminaron condenando al quinto puesto.

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Desde el arranque del encuentro, Douglas salió decidido a buscar los tres puntos que garantizaban su pasaje directo. El equipo local generó dos situaciones clarísimas e incluso logró abrir el marcador en el primer tiempo. Sin embargo, el árbitro mendocino anuló el tanto alegando una supuesta mano previa de Lucas López, una decisión dudosa que privó al "Rojinegro" de ponerse en ventaja. No es la primera vez que los arbitrajes de Etem generan polémica y terminan favoreciendo al mismo club de Chivilcoy. Con el campo de juego pesado, Gimnasia también tuvo sus aproximaciones, pero la sólida respuesta del arquero Gabriel Ratalín evitó la caída de su arco.

En el complemento, la fortuna le dio la espalda a Douglas cuando un remate de Boris Magnago se estrelló en el palo. La presión aumentaba a cada minuto, no solo por el reloj, sino por las noticias que llegaban desde el otro estadio: el triunfo en paralelo de Defensores de Belgrano de Villa Ramallo (derrotó 2 a 0 de visitante a Sarmiento de La Banda) obligaba sí o sí a Douglas a ganar para no quedar fuera de los cuartos de final.