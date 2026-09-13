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Un fallo insólito dejó sin corona a la "Indiecita" Anahí Sánchez ante "Dinamita" Ferreyra

La pergaminense Anahí "La Indiecita" Sánchez mereció largamente quedarse con la victoria, pero una decisión unánime totalmente disparatada de los jurados consagró campeona de manera insólita a la cordobesa María Inés "Dinamita" Ferreyra.

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13 de septiembre de 2026 a las 06:31 p. m.
Un fallo insólito dejó sin corona a la "Indiecita" Anahí Sánchez ante "Dinamita" Ferreyra
La "Indiecita" Anahí Sánchez obtuvo más puntos que su contrincante y el fallo de los jueces favoreció a "Dinamita".Foto: LA OPINION

El microestadio José María Gatica de Villa Domínico, Avellaneda, fue escenario de una de las mayores injusticias boxísticas en lo que va del año. En el combate de fondo por el título Latino Superligero de la OMB la pergaminense Anahí "La Indiecita" Sánchez mereció largamente quedarse con la victoria, pero una decisión unánime totalmente disparatada de los jurados consagró campeona de manera insólita a la cordobesa María Inés "Dinamita" Ferreyra.

La "Indiecita" Anahí Sánchez obtuvo más puntos que su contrincante y el fallo de los jueces favoreció a "Dinamita". — LA OPINION

Sánchez puso la experiencia y los mejores golpes. Desde el inicio de los diez asaltos, la ex cuádruple campeona mundial impuso las condiciones del combate. Aunque Ferreyra intentó hacer valer su boxeo a la distancia, la pegada, el achique y la contundencia de los cruzados de Sánchez marcaron el ritmo de la noche.

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La "Indiecita" Anahí Sánchez obtuvo más puntos que su contrincante y el fallo de los jueces favoreció a "Dinamita". — LA OPINION

"La Indiecita" pasó por encima a su rival en los cruces de corta distancia, conectando los impactos más claros y manteniendo el dominio del centro del ring.

La "Indiecita" Anahí Sánchez obtuvo más puntos que su contrincante y el fallo de los jueces favoreció a "Dinamita". — LA OPINION

La única incidencia reglamentaria en contra de la bonaerense ocurrió cuando el árbitro Víctor Sánchez le descontó un punto por avanzar con la cabeza, movimiento que causó un corte sobre la ceja izquierda de Ferreyra. Sin embargo, ni siquiera esa penalización justifica la diferencia que los jueces plasmaron luego en sus tarjetas.

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La "Indiecita" Anahí Sánchez obtuvo más puntos que su contrincante y el fallo de los jueces favoreció a "Dinamita". — LA OPINION

Al sonar la campana final, el clima en el estadio y en la transmisión oficial daba por descontado el triunfo de la boxeadora de Pergamino. No obstante, los jueces decretaron de forma unánime las siguientes puntuaciones a favor de "Dinamita" Ferreyra: 97-93, 97-93 y 98-92. Un fallo increíble e injusto que dejó a la Pergaminese con las manos vacias.

La "Indiecita" Anahí Sánchez obtuvo más puntos que su contrincante y el fallo de los jueces favoreció a "Dinamita". — LA OPINION


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