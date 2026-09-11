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Anahí Sánchez cumplió en la balanza y quedó lista para disputar el título latino OMB

“La Indiecita” registró 63,200 kg en el pesaje oficial previo a su enfrentamiento ante María Inés Ferreyra en Avellaneda, donde buscará un triunfo clave que la encamine nuevamente hacia una oportunidad mundialista.

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11 de septiembre de 2026 a las 07:35 p. m.
Anahí Sánchez cumplió en la balanza y quedó lista para disputar el título latino OMB
Las dos boxeadoras dieron el pesaje para la disputa pugilística del fin de semana.Foto: LA OPINION

Tras superar con éxito el pesaje oficial, la boxeadora de Pergamino, Anahí "La Indiecita" Sánchez, quedó oficialmente habilitada para el combate de este sábado, donde buscará alzar el título Latino superligero de la Organización Mundial de Boxeo (OMB). En la ceremonia de la balanza, Sánchez registró un peso de 63,200 kg, mientras que su rival, la cordobesa María Inés “Dinamita” Ferreyra, acusó 62,400 kg, encendiendo los motores para una velada que promete máxima acción. El cruce de fondo se desarrollará en el microestadio José María Gatica de Villa Domínico, en Avellaneda, y contará con la televisación en vivo de TyC Sports. La contienda está pactada a la distancia de 10 asaltos bajo la reglamentación de dos minutos de combate por uno de descanso. Una prueba de fuego para la ex cuádruple campeona mundial que a sus 35 años asume este compromiso con el objetivo de recuperar terreno internacional tras su última presentación en Puerto Rico, donde cayó por puntos ante Stephanie Piñeiro por el cetro welter de la AMB. "La Indiecita", única pergaminense en consagrarse campeona del mundo en cuatro divisiones distintas (pluma, superpluma, ligero y superligero), apuesta a su vasta experiencia y a una rigurosa preparación en triple turno junto a su histórico entrenador Juan Antonio “Kanga” Bonet para quedarse con el cinturón vacante.

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Por el lado opuesto estará Ferreyra (13-1-1), una peligrosa boxeadora de 29 años que actualmente ostenta el título Latino de peso ligero de la OMB y que subirá a las 140 libras con la intención de destronar a la experimentada bonaerense.

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